Dream11 Team Prediction

WHU vs CHE Premier League 2019-20: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips For Today's West Ham United vs Chelsea Football Match at London Stadium 12:45 AM IST July 2:

West Ham United vs Chelsea Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today's Premier match, West Ham United vs Chelsea Dream11 Team Player List, WHU Dream11 Team Player List, CHE Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips West Ham United vs Chelsea Premier League

Dream11

Arrizabalaga, Azpilicueta, Alonso, Fedricks, Willian(VC), Pulisic(C), Mount, Fornals, Rice, Giroud, Antonio Also Read - CRY vs BUR Dream11 Team Prediction Premier League 2019-20: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips For Today's Crystal Palace vs Burnley Football Match at Selhurst Park 12:30 AM IST June 30

Probable XI

West Ham United: Lukasz Fabianski, Declan Rice, Issa Diop, Pablo Fornals, Jeremy Ngakia, Ryan Fredericks, Felipe Anderson, Manuel Lanzini, Tomas Soucek, Mark Noble, Michail Antonio

Chelsea: Andreas Christensen, César Azpilicueta, Mason Mount, Mateo Kovacic, Olivier Giroud, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Reece James, Billy Gilmour, Willian, Emerson Palmieri

SQUADS

West Ham United (WHU): David Martin, Darren Randolph, Lukasz Fabianski, Jeremy Ngakia, Goncalo Cardoso, Issa Diop, Fabian Balbuena, Arthur Masuaku, Angelo Ogbonna, Ryan Fredericks, Aaron Cresswell, Pablo Zabaleta, Ben Johnson, Pablo Fornals, Felipe Anderson, Tomas Soucek, Declan Rice, Jarrod Bowen, Andriy Yarmolenko, Robert Snodgrass, Mark Noble, Jack Wilshere, Carlos Moreno-Sanchez, Xande-Silva, Sebastien Haller, Michail Antonio, Manuel Lanzini, Albian Ajeti

Chelsea (CHE): Willy Caballero, Kepa Arrizabalaga, Jamie Cumming, Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, Reece James, Antonio Rudiger, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Emerson Palmieri, Fikayo Tomori, Ian Maatsen, Willian, Mason Mount, Pedro, Christian Pulisic, Mateo Kovacic, Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek, N’Golo Kante, Jorginho, Marco Van Ginkel, Lewis Baker, Danilo Pantic, Billy Gilmour, Faustino Anjorin, Tammy Abraham, Olivier Giroud, Callum Hudson-Odoi, Michy Batshuayi, Armando Broja

