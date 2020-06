Dream11 Tips And Prediction

Dream11 Team Prediction Wolfsberger AC vs LASK Linz Austrian Bundesliga 2020 – Football Tips For Today's Match WLF vs LAK at Lavanttal Arena: In one of the highly-awaited clashes of Austrian Bundesliga 2020, Wolfsberger AC will be locking horns with LASK Austrian at the Lavanttal Arena on super Sunday (June 7). Wolfsberger are currently at the second spot in the league standings with 22 points on board, while being five points adrift from table-toppers RB Leipzig.

Meanwhile, LASK are currently spot below them at third with 21 points to their name. With both sides still very much in the title race, the upcoming fixture promises to be an intriguing affair. The live TV or online broadcast of the Austrian League 2020 football game will not be available in India.

Kick-Off Time: The Austrian League 2020 match between Wolfsberger AC vs LASK Linz will start at 8.30 PM IST.

Venue: Lavanttal Arena

My Dream11 Team

Goalkeeper- A Kofler

Defenders- M Novak, L Schmitz, M Wostry, G Traumer

Midfielders- M Leltgeb, H Balic, J Holland

Forwards- S Weissman (C), D Frieser, J Klauss (VC)

WLF vs LAK Probable Playing XIs

Wolfsberger AC: Alexander Kofler (GK), Michael Novak, Manfred Gollner, Nemanja Rnic, Lukas Schmitz, Fabian Tauchhammer, Michael Lendl, Mario Leitgeb, Christopher Wernitzing, Shon Weissman, Marc Schmerbock.

LASK Linz: Alexander Schlager (GK), Gernot Trauner, Peter Filipkovic, Markus Wostry, Peter Michori, Husein Balic, James Holland, Dominik Reiter, Christian Ramsebner, Joao Klauss, Thomas Sabitzer.

WLF vs LAK SQUADS

Wolfsberger AC: Markus Kuster, Tino Casali, Manuel Salaba, Bernhard Unger, David Nemeth, Michael Steinwender, Nedeljko Malic, Michael Lercher, Alois Höller,Florian Hart, Lukas Rath, Thorsten Mahrer, Philipp Erhardt, Fabian Miesenböck, Jano, Christoph Halper, Nico Pichler, Martin Pusic, Patrick Salomon, Julius Ertlthaler, Stephen Schimandl, Marko Kvasina, Andreas Gruber, Victor Olatunji, Andreas Kuen, Patrick Bürger.

LASK Linz: Martin Kobras, Benjamin Ozegovic, Jakob Odehnal, Reuf Durakovic, Benjamin Ozegovic, Jakob Odehnal, Reuf Durakovic, Berkay Dabanli, Philipp Schmiedl, Jan Zwischenbrugger, Emir Karic, Leo Mätzler, Anderson, Manuel Thurnwald, Samuel Oum Gouet, Philipp Netzer, Christian Gebauer, Sidney Sam, Marco Meilinger, Lars Nussbaumer, Alain Wiss, Emanuel Schreiner ,Florian Jamnig, Johannes Tartarotti, Aljaz Casar, Daniel Nussbaumer, Frantz Pangop, Manfred Fischer, Matthias Maak, Ousmane Diakite, Ogulcan Bekar, Julio Villalba.

Check Dream11 Prediction/ WLF Dream11 Team/ LAK Dream11 Team/ Wolfsberger AC Dream11 Team/ LASK Linz Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.