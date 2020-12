Dream11 Team Prediction

WOL vs CHE Premier League 2020-21: Captain, Fantasy Playing Tips, Predicted XIs For Today's Wolverhampton vs Chelsea Football Match at Molineux Stadium 11:30 PM IST December 15 Tuesday:

Wolverhampton vs Chelsea Dream11 Team Tips and Prediction Premier League 2020-21 – WOL vs CHE My Dream11 Team, Best players list of today's Premier match, Wolverhampton vs Chelsea Dream11 Team Player List, WOL Dream11 Team Player List, CHE Dream11 Team Player List

Premier League live TV broadcast will be available on StarSports and StarSports HD networks in India. The online live streaming of Premier League will be available online on Disney+ Hotstar for premium users. Also Read - Liverpool vs Wolves: Fans Return to Anfield as Premier League Champions Win 4-0

Kick-Off Time: The Premier League match between Wolverhampton vs Chelsea will start at 11:30 PM IST – December 13, Sunday.

Venue: Molineux Stadium.

WOL vs CHE My Dream11 Team

Rui Patricio, Kurt Zouma, Thiago Silva, Ben Chilwell, Nelson Semedo, N’Golo Kante, Mason Mount, Leander Dendoncker, Ruben Neves, Pedro Neto and Timo Werner

SQUADS

Wolverhampton Wanderers (WOL): Rui Patrício, John Ruddy, Ki-Jana Hoever, Rayan Aït-Nouri, Fernando Marçal, Willy Boly, Jonny, Romain Saïss, Max Kilman, Oskar Buur, Pedro Neto, Rúben Neves, Daniel Podence, Conor Coady, Vitinha, Nélson Semedo, João Moutinho, Leander Dendoncker, Meritan Shabani, Owen Otasowie, Raúl Jiménez, Fábio Silva, Leonardo Campana, Adama Traoré

Chelsea (CHE): Kepa Arrizabalaga, Wilfredo Caballero, Édouard Mendy, Karlo Ziger, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Thiago Silva, Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Ben Chilwell, Reece James, César Azpilicueta, Emerson Palmieri, Jorginho, N’Golo Kanté, Christian Pulisic, Mateo Kovacic, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Billy Gilmour, Kai Havertz, Tammy Abraham, Timo Werner, Olivier Giroud, Hakim Ziyech

