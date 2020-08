Dream11 Tips And Prediction

Wolverhampton vs Olympiacos Dream11 Team Prediction UEFA Europa League 2020 – Football Tips For Today’s Match WOL vs OLY at Molineux Stadium: In another classic UEFA Europa League battle on Thursday late night, Wolverhampton will be back in action later tonight as they play hosts to Olympiacos for the second-leg of the Round of 16 at the Molineux Stadium – August 7 in India. In the first-leg, the game ended with a 1-1 scoreline. With an away goal in favour of Nuno Espirito’s Wolves unit, we can expect the home team to be compact while hitting Olympiacos on the break. Nevertheless, the Greek club are still very much in the tie and will be hoping to go all-out attack as they look to advance into the quarter-finals. The official broadcast of UEFA Europa League 2019-20 will be available on Sony Sports network. Also Read - SEV vs ROM Dream11 Team Prediction UEFA Europea League 2020: Captain, Vice-captain And Football Tips, Predicted XIs For Today's Sevilla vs AS Roma Football Match at Schauinsland-reisen Arena 10.25 PM IST August 6

Kick-Off Time: The UEFA Europa League 2019-20 match between Wolverhampton and Olympiacos will start at 12.30 AM IST – August 7. Also Read - SBK vs ECB Dream11 Team Prediction Emirates D10 Tournament: Captain And Vice-captain, Fantasy Playing Tips Sharjah Bukhatir XI vs ECB Blues, Probable XIs For T10 Match in ICC Cricket Academy Ground at 9.30 PM IST August 6

Venue: Molineux Stadium. Also Read - DPS vs AAD Dream11 Team Prediction Emirates D10 Tournament: Captain And Vice-captain, Fantasy Playing Tips Dubai Pulse Secure vs Ajman Alubond T10 Match Probable XIs in Dubai International Stadium at 7.30PM IST August 6

My Dream11 Team

Goalkeeper- Jose Sa

Defenders- W Boly, J Castro Otto (vc), C Coady

Midfielders- M Doherty, J Moutinho, R Neves, M Valbuena, Andreas Bouchalakis

Forwards- R Jimenez, Y El Arabi (C)

WOL vs OLY Probable XIs

Wolverhampton Wanderers: Rui Patricio, Conor Coady, Romain Saiss, Willy Boly, Joao Moutinho, Ruben Neves, Ruben Vinagre, Adama Traore-Diarra, Raul Jimenez, Diogo Jota, Daniel Podence.

Olympiakos: José Sá, Omar Elabdellaoui, Rúben Semedo, Bruno Gaspar, Ousseynou Ba, Mohamed Camara, Andreas Bouchalakis, Georgios Masouras, Lazar Randelovic, Youssef El Arabi, Koka.

WOL vs OLY SQUADS

Wolverhampton Wanderers (WOL): John Ruddy, Rui Patricio, Will Norris, Conor Coady, Jonny Castro Otto, Luke Matheson, Max Kilman, Oskar Buur, Raphael Nya, Roderick Miranda, Romain Saiss, Ruben Vinagre, Willy Boly, Adama Traore-Diarra, Bruno Jordao, Connor Ronan, Joao Moutinho, Leander Dendoncker, Matt Doherty, Morgan Gibbs-White, Owen Otasowie, Pedro Neto, Ruben Neves, Daniel Podence, Diogo Jota, Leo Bonatini, Leonardo Campana, Raul Jimenez, Renat Dadashov.

Olympiakos (OLY): Ilias Karargyris, Jose Sa, Bobby Allain, Konstantinos Tzolakis, Emre Mor, Rúben Semedo, Ousseynou Ba, Avraam Papadopoulos, Vasilis Torosidis, Pape Abou Cissé, Bruno Gaspar, Apostolos Martinis, Christos Liatsos, Andreas Bouchalakis, Konstantinos Fortounis, Guilherme, Youssef El Arabi, Omar Elabdellaoui, Bruno, Georgios Masouras, Konstantinos Tsimikas, Cafú, Mathieu Valbuena, Kristijan Belic, Giorgos Xenitidis, Georgios Fekkas, Lazaros Christodoulopoulos, Emiliano Bullari, Hillal Soudani, Mohamed Camara, Maximiliano Lovera, Alexandros Voilis, Georgios Marinos, Lazar Randelovic, Koka.

Check Dream11 Prediction/ WOL Dream11 Team/ OLY Dream11 Team/ Wolverhampton Dream11 Team/ Olympiacos Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.