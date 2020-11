Dream11 Team Prediction

WOL vs SOU Premier League 2020-21: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips, Predicted XIs For Today's Wolverhampton Wanderers vs Southampton Football Match at Molineux Stadium 1.30 AM IST November 24 Tuesday:

Wolverhampton Wanderers vs Southampton Dream11 Team Tips and Prediction Premier League 2020-21

Kick-Off Time: The Premier League match between Wolverhampton Wanderers vs Southampton will start at 1.30 AM IST on November 24

Venue: Molineux Stadium.

WOL vs SOU My Dream11 Team

Goalkeeper: Rui Patricio

Defenders: Conor Coady, Nelson Semedo, Ryan Bertrand, Kyle Walker-Peters

Midfielders: James Ward-Prowse, Ruben Neves, Adama Traore

Forwards: Raul Jimenez (VC), Che Adams (C), Theo Walcott

SQUADS

Wolverhampton Wanderers (WOL): Rui Patrício, John Ruddy, Ki-Jana Hoever, Rayan Ait Nouri, Fernando Marça, Willy Boly, Jonny, Romain Saïss, Max Kilman, Oskar Buur, Pedro Neto, Rúben Neves, Daniel Podence, Conor Coady, Vitor Ferreira, Nélson Semedo, João Moutinho, Leander Dendoncker, Meritan Shabani, Owen Otasowie, Raúl Jiménez, Fábio Silva, Leonardo Campana, Adama Traoré

Southampton (SOU): Alex McCarthy, Harry Lewis, Fraser Forster, Kyle Walker-Peters, Ryan Bertrand, Jannik Vestergaard, Jack Stephens, Mohammed Salisu, Ibrahima Diallo, Jan Bednarek, Oriol Romeu, James Ward-Prowse, Nathan Redmond, Moussa Djenepo, Stuart Armstrong, Yan Valery, William Smallbone, Kayne Ramsay, Theo Walcott, Shane Long, Danny Ings, Che Adams, Michael Obafemi, Nathan Tella, Jake Vokins, Daniel N’Lundulu

