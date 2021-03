Dream11 Team Prediction

YEN vs BES Turkish League 2020-21: Captain, Fantasy Tips And Probable XIs For Yeni Malatyaspor vs Besiktas Today’s Football Match at 9:30 PM IST March 2 Tuesday:

The live TV or online broadcast of the Turkish League 2020-21 match will not be available in India.

Kick-Off Time: The Turkish League 2020-21 match between Yeni Malatyaspor vs Besiktas starts at 09:30 PM IST.

My Dream11 Team

Goalkeeper- A Damlu

Defenders- Wellinton, V Rosier, D Vida, K Hafez

Midfielders- A Hutchinson, Z Yavuru, A Buyuk

Forwards- C Tosun, V Aboubakar, B Tetteh

YEN vs BES Predicted XI

Yeni Malatyaspor: Benjamin Tetteh, Adem Büyük, Youssouf Ndayishimiye, Issam Chebake, Abdulsamed Damlu, Kubilay Kanatsızkuş, Eray İşcan, Ersan Yasa, Bülent Cevahir, Bülent Cevahir, Fernando Zuqui.

Besiktas: Ersin Destanoglu, Domagoj Vida, Valentin Rosier, Francisco Montero, Ridvan Yilmaz, Atiba Hutchinson, Souza, Oguzhan Özyakup, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

SQUADS

Yeni Malatyaspor (YEN):

Benjamin Tetteh, Jody Lukoki, Umut Bulut, Jetmir Topalli, Adem Büyük, Aly Mallé, Afriyie Acquah, Moryke Fofana, Olcay Şahan, Kubilay Kanatsızkuş, Fernando Zuqui, Ahmed İldiz, Stephen Mallan, Mustafa Eskihellaç, Doğukan Emeksiz, Burak Efe Yaz, Karim Hafez, Issam Chebake, Wallace, Semih Kaya, Teenage Hadebe, Zeki Yavru, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, Ertaç Özbir, Abdulsamed Damlu, Eray İşcan, Murat Aksit.

Besiktas (BES):

Vincent Aboubakar, Ajdin Hasić, Cyle Larin, Güven Yalçın, Hüseyin Atakan Üner, Rachid Ghezzal, Adem Ljajić, Oğuzhan Özyakup, Georges-Kévin N’Koudou, Bernard Mensah, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Josef De Souza, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Gökhan Töre, Muhayer Oktay, Emirhan Delibas, Domagoj Vida, Francisco Montero, Valentin Rosier, Douglas, Rıdvan Yılmaz, Fabrice N’Sakala, Welinton, Necip Uysal, Nicolas Isimat-Mirin, Erdoğan Kaya, Serdar Saatçı, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin.

