YKH vs SND J League 2019-20: Captain, Vice-captain, Fantasy Football Tips For Today’s Yokohama FC vs Vegalta Sendai Match at 2.30 PM IST July 12:

Kick-Off Time: The J League match between Yokohama FC vs Vegalta Sendai will start at 2.30 PM IST.

My Dream11 Team

Goalkeeper: Y Obata

Defenders: M Tashiro, K Hoshi, Y Kobayashi

Midfielders: K Saito, K Sekiguchi, T Matsuura, K Shiihashi

Strikers: K Ichimi, K Saito, H Yamada

YKH vs SND SQUADS

Yokohama FC (YKH): Yuta Minami, Akihiko Takeshige, Yuji Rokutan, Akinori Ichikawa, Maguinho Silva, Yuya Takagi, Yutaro Hakamata, Eijiro Takeda, Masakazu Tashiro, Takaaki Shichi, Kyowaan Hoshi, Calvin Jong-A-Pin, Yasumasa Kawasaki, Kakeru Kumagawa, Yuki Kobayashi, Masahiko Inoha, Kosuke Saito, Daisuke Matsui, Katsuhiro Nakayama, Leandro Domingues, Shunsuke Nakamura, Takuya Matsuura, Tatsuki Seko, Reo Yasunaga, Kohei Tezuka, Riku Furuyado, Kensuke Sato, Yusuke Matsuo, Abdurahim Laajab, Yuji Senuma, Yuki Kusano, Kazuyoshi Miura, Kazunari Ichimi, Yusuke Minagawa, Koki Saito

Vegalta Sendai (SND): Yuma Obata SND-GK, Goro Kawanami SND-GK, Kentaro Seki SND-GK, Jakub Slowik SND-GK, Takuma Hamasaki, Hisashi Appiah Tawiah, Takumi Mase, Takayoshi Ishihara, Hayato Teruyama, Takahiro Yanagi, Anderson Ferreira, Koji Hachisuka, Kim Jeong-Ya, Yasuhiro Hiraoka, Simao Mate-Jr, Takumi Sasaki, Fumiya Suzuki, Kunimitsu Sekiguchi, Ryohei Michibuchi, Isaac Cuenca, Ryutaro Iio, Wataru Tanaka, Shogo Nakahara, Yoshiki Matsushita, Keiya Shiihashi, Kyohei Yoshino, Shingo Tomita, Shingo Hyodo, Naito Yoshida, Ryo Germain, Shuhei Akasaki, Shun Nagasawa, Hiroto Yamada, Alexandre Guedes, Takuma Nishimura

