YOG vs YDB Dream11 Tips And Prediction

Dream11 Team Prediction YOG vs YDB Korean Baseball League 2020 – Fantasy Tips For Today's Match Yakult Swallows vs Yokohama Baystars July 28, Tuesday: Yakult Swallows vs Yokohama Baystars Dream11 Team Tips and Prediction

YOG vs YDB My Dream11 Team

T Kajitani (captain), T Miyazaki (vice-captain), T Austin, K Yamashita, D Yoshikawa, T Kitamura, A Sanchez, Y Tobashira, H Sakamoto

YOG vs YDB Squads

Yakult Swallows: Daisuke Naoe, Haru Inoue, Hayato Horioka, Hideyoshi Ohtake, Hirokazu Sawamura, Hosei Takata, Kai Yokogawa, Kazuto Taguchi, Kenta Hotta, Kyosuke Takagi, Nattino Diplan, Nobutaka Imamura, Ryoma Nogami, Ryosuke Miyaguni, Ryu Ohta, Yoshiyuki Kamei, Yoshihiro Maru, Gerardo Parra, Shinnosuke Shigenobu, Kaito Ito, Shuhei Katoh, Seiya Matsubara, Israel Mota, Kaito Murakami, Soichiro Tateoka, Kota Yamashita, Dai Kang Yoh, Daiki Masuda, Hiroyuki Nakajima, Kazuma Okamoto, Hayato Sakamoto, Naoki Yoshikawa, Dai Yuasa, Hirowa Kikuta, Takumi Kitamura, Riku Masuda, Yoshiya Matsui, Shunta Tanaka, Akihiro Wakabayashi, Yasuhiro Yamamoto, Daiki Yoshikawa, Kota Nakagawa, Rubby De La Rosa, Tomoyuki Sugano, Angel Sanchez, C.C. Mercedes, Chiaki Tone, Ryusei Ohe, Seiji Tahara, Seishu Hatake, Shohei Numata, Shosei Togoh, Shun Ikeda, Takahiro Fujioka, Takuya Kuwahara, Thyago Vieira, Toshiki Sakurai, Yohei Kagiya, Yuki Takahashi, Yuri Furukawa, Seiji Kobayashi, Ginjiro Sumitani, Yukinori Kishida, Takumi Ohshiro, Takaya Tanaka, Shingo Ishikawa

Yokohama Baystars: Shunsuke Saito, Haruhiro Hamaguchi, Taiga Kamichatani, Atsushi Katsumata, Satoshi Iizuka, Tomoya Mikami, Shuto Sakurai, Takuya Shindoh, Michael Peoples, Takayuki Kajitani, Tyler Austin, Tomo Otosaka, Taishi Kusumoto, Masayuki Kuwahara, Kazuki Kamizato, Seiya Hosokawa, Tatsuo Ebina, Naoto Chino, Hiroki Momose, Kazuki Mishima, Shota Imanaga, Shingo Hirata, Spencer Patton, Yuki Kuniyoshi, Katsuki Azuma, Kousuke Sakaguchi, Hiromu Ise, Yoshiki Sunada, Masaya Kyoyama, Ken Akama, Sota Asada, Kodai Hamaya, Yuta Mutoh, Kentaro Taira, Edwin Escobar, Toru Komura, Yoshiaki Fujioka, Koh Nakagawa, Takamasa Kasai, Hikaru Itoh, Yasutaka Tobashira, Kyosuke Mashiko, Shuto Takajoh, Hiroki Minei, Yuudai Yamamoto, Junpei Azuma, Kenta Ishida, Shoichi Inoh, Shinichi Ohnuki, Yasuaki Yamasaki, Yuya Sakamoto, Taiki Sekine, Shumei Miyamoto, Jose Lopez, Yukiya Itoh, Toshihiko Kuramoto, Yamato Maeda, Tatsuhiro Shibata, Keita Sano, Toshiro Miyazaki, Neftali Soto, Daisuke Nakai, Keito Mori, Kouki Yamashita, Hyuma Matsui, Takehiro Ishikawa, Hayato Tanabe

