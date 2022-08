ZIM vs BAN Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips

ZIM vs BAN Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Zimbabwe vs Bangladesh 3rd ODI: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For Today's ODI Match at Harare Sports Club 12:45 pm IST August 10.

Here is the Zimbabwe vs Bangladesh Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and ZIM vs BAN Dream11 Team Prediction, ZIM vs BAN Fantasy Cricket Prediction Test game, ZIM vs BAN Probable XIs Zimbabwe vs Bangladesh ODI, Fantasy Cricket Prediction – Zimbabwe vs Bangladesh, Fantasy Playing Tips – Zimbabwe vs Bangladesh ODI.

TOSS: The 3rd ODI match toss between Zimbabwe vs Bangladesh will take place at 12.15 PM IST

Time: 12.45 PM IST

Venue: Harare Sports Club, Harare.

ZIM vs BAN Dream11 Team

Regis Chakabva, Tamim Iqbal (vc), Innocent Kaia, Anamul Haque, Sikandar Raza (c), Mahmudullah, Mehidy Hasan, Wesley Madhevere, Luke Jongwe, Victor Nyauchi, Hasan Mahmud.

ZIM vs BAN Probable Playing XI

Zimbabwe: Tadiwanashe Marumani, Takudzwanashe Kaitano, Innocent Kaia, Wesley Madhevere, Sikandar Raza, Regis Chakabva (c & wk), Tony Munyonga, Luke Jongwe, Brad Evans, Victor Nyauchi, Tanaka Chivanga.

Bangladesh: Tamim Iqbal (c), Anamul Haque, Najmul Hossain Shanto, Mushfiqur Rahim (wk), Mahmudullah, Afif Hossain, Mehidy Hasan, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Taijul Islam, Hasan Mahmud.

Squads

Zimbabwe: Tadiwanashe Marumani, Takudzwanashe Kaitano, Innocent Kaia, Wesley Madhevere, Sikandar Raza, Regis Chakabva(w/c), Tony Munyonga, Luke Jongwe, Brad Evans, Victor Nyauchi, Tanaka Chivanga, Ryan Burl, Wellington Masakadza, Tarisai Musakanda, Richard Ngarava, Milton Shumba

Bangladesh: Tamim Iqbal(c), Anamul Haque, Najmul Hossain Shanto, Mushfiqur Rahim(w), Mahmudullah, Afif Hossain, Mehidy Hasan Miraz, Taskin Ahmed, Taijul Islam, Shoriful Islam, Hasan Mahmud, Mohammad Naim, Mustafizur Rahman, Nasum Ahmed, Mosaddek Hossain, Nurul Hasan