TOSS – The ICC Men’s T20 World Cup Qualifier B 2022 Match 1 toss between Zimbabwe vs Singapore will take place at 12 PM IST

Time – July 11, 12.30 PM IST



Venue: Queens Sports Club, Bulawayo.

ZIM vs SIN My Dream 11 Team

R Chakabva, C Ervine, R Gaznavi, S Chandramohan, S Williams, S Raza, W Madhevere, J Prakash, L Jongwe, B Muzarabani and A Mahboob.

Captain: W Madhevere. Vice-captain: J Prakash.

ZIM vs SIN probable playing XI

SIN XI

Surendan Chandramohan, R Rangarajan, Rezza Gaznavi, Aman Desai (wk), Navin Param, Janak Prakash, Aryaman Sunil, Vinoth Baskaran, Amjad Mahboob (c), Anantha Krishna and Akshay Puri.

ZIM XI

Wesley Madhevere, Regis Chakabva (wk), Craig Ervine (c), Sean Williams, Sikandar Raza, Milton Shumba, Ryan Burl, Tendai Chatara, Blessing Muzarabani, Luke Jongwe and Wellington Masakadza.