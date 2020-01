Dream11 Team Prediction

ZIM VS SL Dream11 Team Prediction: Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips Zimbabwe vs Sri Lanka 2nd Test at Harare Sports Club, Harare 1:30 PM IST:

TOSS – The toss between Zimbabwe vs Sri Lanka will take place at 1:00 PM (IST).

Time: 1:30 PM IST

Venue: Harare Sports Club, Harare

My Dream11 Team

Keeper – Brendon Taylor, Niroshan Dickwella

Batters – Sikandar Raza (VC), Craig Ervine, Kusal Mendis, Angelo Mathews (C)

All-Rounders – Sean Williams, Dhananjaya de Silva

Bowlers – Donald Tiripano, Lahiru Kumara, Suranga Lakmal

ZIM vs SL Probable Playing XIs

Zimbabwe: Kevin Kasuza, Brian Mudzinganyama, Craig Ervine, Brendan Taylor, Sean Williams (c), Sikandar Raza, Regis Chakabva (wk), Kyle Jarvis, Donald Tiripano, Victor Nyauchi, Ainsley Ndlovu

Sri Lanka: Dimuth Karunaratne (c), Oshada Fernando, Kusal Mendis, Angelo Mathews, Dinesh Chandimal, Dhananjaya de Silva, Niroshan Dickwella (wk), Dilruwan Perera, Suranga Lakmal, Lasith Embuldeniya, Lahiru Kumara

Captaincy and Vice-Captaincy Picks

Captain Options: Angelo Mathews, Brendan Taylor

Vice-captain Options: Dimuth Karunaratne, Sean Williams

Squads

Sri Lanka: Dimuth Karunaratne(c), Oshada Fernando, Kusal Mendis, Angelo Mathews, Dinesh Chandimal, Dhananjaya de Silva, Niroshan Dickwella(w), Dilruwan Perera, Suranga Lakmal, Lasith Embuldeniya, Lahiru Kumara, Lahiru Thirimanne, Vishwa Fernando, Kasun Rajitha, Lakshan Sandakan

Zimbabwe: Sean Williams(c), Craig Ervine, Prince Masvaure, Sikandar Raza, Timycen Maruma, Brian Mudzinganyama, Regis Chakabva(w), Kevin Kasuza, Brendan Taylor, Kyle Jarvis, Carl Mumba, Ainsley Ndlovu, Victor Nyauchi, Donald Tiripano, Charlton Tshuma

