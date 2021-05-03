Chennai: DMK has won the Tamil Nadu election 2021 as the party and its allies have secured over 150 seats, dethroning the ruling AIADMK. A party needs to cross a majority mark of 118 to emerge as a winner in the 234-member Tamil Nadu assembly. MK Stalin-led DMK will be returning to power after a hiatus of 10 years. With the DMK winning the assembly polls, Tamil Nadu Chief Minister K. Palaniswami has sent his government’s resignation to Governor Banwarilal Purohit. On his part, Stalin thanked Palaniswami for his wishes and also requested the latter’s support and guidance for making Tamil Nadu the best state. Election for the 234-member Tamil Nadu assembly was held on April 6 and counting of votes began on Sunday. Meanwhile, readers can check the winners in their constituency below. Also Read - Tamil Nadu Election Result 2021: DMK+ Headed Towards Victory | LATEST UPDATE
Tamil Nadu Election Result 2021: Here’s the Full list of winners
|Constituency Number
|Constituency Name
|Winning Candidate
|Party Name
|1
|Gummidipoondi
|TJ Govindarajan
|DMK
|2
|Ponneri
|Durai Chandrasekar
|INC
|3
|Tiruttani
|S Chandran
|DMK
|4
|Thiruvallur
|VG Raajendran
|DMK
|5
|Poonamallee
|Krishnaswamy A
|DMK
|6
|Avadi
|SM Nasar
|DMK
|7
|Maduravoyal
|K Ganapathy
|DMK
|8
|Ambattur
|Joseph Samuel
|DMK
|9
|Madavaram
|S Sudharsanam
|DMK
|10
|Thiruvottiyur
|KP Shankar
|DMK
|11
|Dr. Radhakrishnan Nagar
|JJ Ebenezer
|DMK
|12
|Perambur
|RD Shekar
|DMK
|13
|Kolathur
|MK Stalin
|DMK
|14
|Villivakkam
|A Vetriazhagan
|DMK
|15
|Thiru. Vi. Ka. Nagar
|P Sivakumar
|DMK
|16
|Egmore
|I Paranthamen
|DMK
|17
|Royapuram
|Murthy R Idream
|DMK
|18
|Harbour
|PK Sekarbabu
|DMK
|19
|Chepauk-Thiruvallikeni
|Udhayanidhi Stalin
|DMK
|20
|Thousand Lights
|N Ezhilan
|DMK
|21
|Anna Nagar
|MK Mohan
|DMK
|22
|Virugambakkam
|AMV Prabhakara Raja
|DMK
|23
|Saidapet
|MA Subramanian
|DMK
|24
|T. Nagar
|J Karunanithi
|DMK
|25
|Mylapore
|Velu Dha
|DMK
|26
|Velachery
|JMH Aassan Maulaana
|INC
|27
|Sholinganallur
|S Aravindramesh
|DMK
|28
|Alandur
|TM Anbarasan
|DMK
|29
|Sriperumbudur
|Selvaperunthagai
|INC
|30
|Pallavaram
|Karunanithi
|DMK
|31
|Tambaram
|SR Raja
|DMK
|32
|Chengalpattu
|M Varalakshmi
|DMK
|33
|Thiruporur
|SS Balaji
|VCK
|34
|Cheyyur
|M Babu
|VCK
|35
|Maduranthakam
|K Maragatham
|AIADMK
|36
|Uthiramerur
|K Sundar
|DMK
|37
|Kancheepuram
|CVMP Ezhailzrasan
|DMK
|38
|Arakkonam
|S Ravi
|AIADMK
|39
|Sholingur
|AM Munirathinam
|INC
|40
|Katpadi (Vellore North)
|DuraiMurugan
|DMK
|41
|Ranipet
|R Gandhi
|DMK
|42
|Arcot
|J L Eswarappan
|DMK
|43
|Vellore (Vellore south)
|P Karthikeyan
|DMK
|44
|Anaikattu
|A P Anandakumar
|AIADMK
|45
|K. V. Kuppam
|M Jagan Moorthy
|AIADMK
|46
|Gudiyattam
|V Amulu
|DMK
|47
|Vaniyambadi
|G Sendhil Kumar
|AIADMK
|48
|Ambur
|AC Vilwanathan
|DMK
|49
|Jolarpet
|K Devaraji
|DMK
|50
|Tirupattur, Vellore
|A Nallathambi
|DMK
|51
|Uthangarai
|TN Tamilselvam
|AIADMK
|52
|Bargur
|D Mathiazhagan
|DMK
|53
|Krishnagiri
|K Ashokkumar
|AIADMK
|54
|Veppanahalli
|KP Munusamy
|AIADMK
|55
|Hosur
|Y Prakaash
|DMK
|56
|Thalli
|T Ramachandaran
|CPI
|57
|Palacode
|KP Anbalagan
|AIADMK
|58
|Pennagaram
|GK Mani
|PMK
|59
|Dharmapuri
|Venkateshwaran SP
|PMK
|60
|Pappireddippatti
|A Govindsamy
|AIADMK
|61
|Harur
|Samapthkumar V
|AIADMK
|62
|Chengam
|MP Giri
|DMK
|63
|Tiruvannamalai
|EV Velu
|DMK
|64
|Kilpennathur
|K Pitchandi
|DMK
|65
|Kalasapakkam
|PST Saravanan
|DMK
|66
|Polur
|SS Agri Krishnamurthy
|AIADMK
|67
|Arani
|S Ramachandran
|AIADMK
|68
|Cheyyar
|O Jothi
|DMK
|69
|Vandavasi
|S Ambethkumar
|DMK
|70
|Gingee
|Masthan KS
|DMK
|71
|Mailam
|C Sivakumar
|PMK
|72
|Tindivanam
|P Arjunan
|AIADMK
|73
|Vanur
|M Chakrapani
|AIADMK
|74
|Villupuram
|R Lakshmanan
|DMK
|75
|Vikravandi
|N Pugazhenthi
|DMK
|76
|Tirukkoyilur
|K Ponmudy
|DMK
|77
|Ulundurpettai
|AJ Manikannan
|DMK
|78
|Rishivandiyam
|K Karthikeyan
|DMK
|79
|Sankarapuram
|T Udhayasuriyan
|DMK
|80
|Kallakurichi
|M Senthilkumar
|AIADMK
|81
|Gangavalli
|A Nallathambi
|AIADMK
|82
|Attur
|A P Jayasankaran
|AIADMK
|83
|Yercaud
|C Chitra
|AIADMK
|84
|Omalur
|R Mani
|AIADMK
|85
|Mettur
|S Sadhasivam
|PMK
|86
|Edapaddi
|EK Palaniswami
|AIADMK
|87
|Sankagiri
|S Sundararajan
|AIADMK
|88
|Salem (West)
|Arul R
|PMK
|89
|Salem (North)
|R Rajendran
|DMK
|90
|Salem (South)
|E Balasubramanian
|AIADMK
|91
|Veerapandi
|M Rajamuthu
|AIADMK
|92
|Rasipuram
|M Mathiventhan
|DMK
|93
|Senthamangalam
|K Ponnusamy
|DMK
|94
|Namakkal
|P Ramalingam
|DMK
|95
|Paramathi Velur
|S Sekar
|AIADMK
|96
|Tiruchengodu
|ER Eswaran
|DMK
|97
|Kumarapalayam
|Thangamani P
|AIADMK
|98
|Erode (East)
|E Thirumahan Everaa
|INC
|99
|Erode (West)
|S Muthusamy
|DMK
|100
|Modakkurichi
|C Saraswathi
|BJP
|101
|Perundurai
|S Jayakumar
|AIADMK
|102
|Bhavani
|KC Karuppanan
|AIADMK
|103
|Anthiyur
|AG Venkatachalam
|DMK
|104
|Gobichettipalayam
|KA Sengottaiyan
|AIADMK
|105
|Bhavanisagar
|A Bannari
|AIADMK
|106
|Dharapuram
|N Kayalizhi
|DMK
|107
|Kangayam
|MP Saminathan
|DMK
|108
|Avanashi
|P Dhanapal
|AIADMK
|109
|Tiruppur (North)
|KN Vijeyakumar
|AIADMK
|110
|Tiruppur (South)
|K Selvaraj
|DMK
|111
|Palladam
|MSM Anandan
|AIADMK
|112
|Udumalaipettai
|K Radhakrishnan
|AIADMK
|113
|Madathukulam
| C Mahendran
|AIADMK
|114
|Udhagamandalam
|R Ganesh
|INC
|115
|Coonoor
|K Ramachandran
|DMK
|116
|Gudalur
|Pon Jayaseelan
|AIADMK
|117
|Mettupalayam
|AK Selvaraj
|AIADMK
|118
|Sulur
|VP Kandasamy
|AIADMK
|119
|Kavundampalayam
|G Arunkumar
|AIADMK
|120
|Coimbatore North
|Amman K Arjunan
|AIADMK
|121
|Thondamuthur
|SP Velumani
|AIADMK
|122
|Coimbatore (South)
|Vanathi Srinivasan
|BJP
|123
|Singanallur
|KR Jayaram
|AIADMK
|124
|Kinathukadavu
|S Damodaran
|AIADMK
|125
|Pollachi
|Pollachi V Jayaraman
|AIADMK
|126
|Valparai (SC)
|KT Amulkandasami
|AIADMK
|127
|Palani
|IP Senthilkumar
|DMK
|128
|Oddanchatram
|R Sakkarapani
|DMK
|129
|Athoor
|Periyasamy I
|DMK
|130
|Nilakottai (SC)
|S Thenmozhi
|AIADMK
|131
|Natham
|Natham R Viswanathan
|AIADMK
|132
|Dindigul
|C Sreenivasan
|AIADMK
|133
|Vedasandur
|S Gandhirajan
|DMK
|134
|Aravakurichi
|R Elango
|DMK
|135
|Karur
|Senthilbalaji V
|DMK
|136
|Krishnarayapuram (SC)
|Sivagama Sundari K
|DMK
|137
|Kulithalai
|R Manickam
|DMK
|138
|Manapaarai
|Abdul Samad P
|DMK
|139
|Srirangam
|M Palaniyandi
|DMK
|140
|Tiruchirappalli (West)
|KN Nehru
|DMK
|141
|Tiruchirappalli (East)
|S Inigo Irudayaraj
|DMK
|142
|Thiruverumbur
|Anbil Mahesh Poyyamozhi
|DMK
|143
|Lalgudi
|A Soundarapandian
|DMK
|144
|Manachanallur
|S Kathiravan
|DMK
|145
|Musiri
|N. Thiyagarajan
|DMK
|146
|Thuraiyur (SC)
|S Stalinkumar
|DMK
|147
|Perambalur (SC)
|M Prabhaharan
|DMK
|148
|Kunnam
|SS Sivasankar
|DMK
|149
|Ariyalur
|K Chinnappa
|DMK
|150
|Jayankondam
|Kannan Ka So Ka
|DMK
|151
|Tittakudi (SC)
|CV Ganesan
|DMK
|152
|Vriddhachalam
|Radhakrishnan
|INC
|153
|Neyveli
|Rajendran Saba
|DMK
|154
|Panruti
|T Velmurugan
|DMK
|155
|Cuddalore
|G Iyappan
|DMK
|156
|Kurinjipadi
|MRK Panneerselvam
|DMK
|157
|Bhuvanagiri
|A Arunmozhithevan
|AIADMK
|158
|Chidambaram
|KA Pandian
|AIADMK
|159
|Kattumannarkoil
|Sinthanai Selvan
|VCK
|160
|Sirkazhi
|Panneerselvam
|DMK
|161
|Mayiladuthurai
|S Rajakumar
|INC
|162
|Poompuhar
|Nivedha M Murugan
|DMK
|163
|Nagapattinam
|J. Mohamed Shanavas
|VCK
|164
|Kilvelur
|VP Nagaimaali
|CPI-M
|165
|Vedaranyam
|OS Manian
|AIADMK
|166
|Thiruthuraipoondi (SC)
|Marimuthu K
|CPI
|167
|Mannargudi
|TRB Rajaa
|DMK
|168
|Thiruvarur
|K Poondi Kalaivanan
|DMK
|169
|Nannilam
|R Kamaraj
|AIADMK
|170
|Thiruvidaimarudur
|Govi Chezhiaan
|DMK
|171
|Kumbakonam
|G Anbalagan
|DMK
|172
|Papanasam
|Dr. MH Jawahirullah
|DMK
|173
|Thiruvaiyaru
|Chandrasekaran Durai
|DMK
|174
|Thanjavur
|TKG Neelamegam
|DMK
|175
|Orathanadu
|R Vaithilingam
|AIADMK
|176
|Pattukkottai
|K Annadurai
|DMK
|177
|Peravurani
|N Ashokkumar
|DMK
|178
|Gandharvakottai
|M Chinnadurai
|CPI-M
|179
|Viralimalai
|C Vijaya Basker
|AIADMK
|180
|Pudukkottai
|V Muthuraja
|DMK
|181
|Thirumayam
|S Regupathy
|DMK
|182
|Alangudi
|Siva V Meyyanathan
|DMK
|183
|Aranthangi
|T Ramachandran
|INC
|184
|Karaikudi
|S Mangudi
|INC
|185
|Tiruppattur
|KR Periyakaruppan
|DMK
|186
|Sivaganga
|PR Senthilnathan
|AIADMK
|187
|Manamadurai (SC)
|A Tamilarasi
|DMK
|188
|Melur
|Periyapullan
|AIADMK
|189
|Madurai East
|P Moorthy
|DMK
|190
|Sholavandan (SC)
|A Venkatesan
|DMK
|191
|Madurai North
|G Thalapathi
|DMK
|192
|Madurai South
|M Boominathan
|DMK
|193
|Madurai Central
|Palanivel Thiagarajan
|DMK
|194
|Madurai West
|K Raju
|AIADMK
|195
|Thiruparankundram
|VV Rajanchellappa
|AIADMK
|196
|Tirumangalam
|RB Udhayakumar
|AIADMK
|197
|Usilampatti
|P Ayyappan
|AIADMK
|198
|Andipatti
|A Maharajan
|DMK
|199
|Periyakulam (SC)
|KS Saravanakumaar
|DMK
|200
|Bodinayakanur
|O Panneerselvam
|AIADMK
|201
|Cumbum
|N Ramakrishnan
|DMK
|202
|Rajapalayam
|S Thangapandian
|DMK
|203
|Srivilliputhur
|EM Manraj
|AIADMK
|204
|Sattur
|ARR Raghuraman
|DMK
|205
|Sivakasi
|Ashokan G
|INC
|206
|Virudhunagar
|ARR Seenivasan
|DMK
|207
|Aruppukkottai
|KKSSR Ramachandran
|DMK
|208
|Tiruchuli
|Thangam Thenarasu
|DMK
|209
|Paramakudi (SC)
|S Murugesan
|DMK
|210
|Tiruvadanai
|Karumanickam
|INC
|211
|Ramanathapuram
|Katharbatcha Muthuramalingam
|DMK
|212
|Mudhukulathur
|RS Rajakannappan
|DMK
|213
|Vilathikulam
|V Markandayan
|DMK
|214
|Thoothukudi
|P Geetha Jeevan
|DMK
|215
|Tiruchendur
|Anitha R. Radhakrishnan
|DMK
|216
|Srivaikuntam
|S Amirtharaj
|INC
|217
|Ottapidaram (SC)
|C Shunmugaiah
|DMK
|218
|Kovilpatti
|Raju Kadambur
|AIADMK
|219
|Sankarankovil (SC)
|E Raja
|DMK
|220
|Vasudevanallur (SC)
|Dr T Sadhan Thirumalaikumar
|DMK
|221
|Kadayanallur
|C Krishnamurali
|AIADMK
|222
|Tenkasi
|S Palani Nadar
|INC
|223
|Alangulam
|Paul Manoj Pandian
|AIADMK
|224
|Tirunelveli
|Nainar Nagenthran
|BJP
|225
|Ambasamudram
|E Subaya
|AIADMK
|226
|Palayamkottai
|M Abdul Wahab
|DMK
|227
|Nanguneri
|Ruby R Manoharan
|INC
|228
|Radhapuram
|M Appavu
|DMK
|229
|Kanniyakumari
|Thalavai Sundaram N
|AIADMK
|230
|Nagercoil
|Gandhi MR
|BJP
|231
|Colachal
|JG Prince
|INC
|232
|Padmanabhapuram
|T Mano Thangaraj
|DMK
|233
|Vilavancode
|S Vijayadharani
|INC
|234
|Killiyoor
|Rajesh Kumar SN
|INC