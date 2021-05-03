Updated: May 3, 2021 3:34 PM IST

Tamil Nadu Election Result 2021 Winner list

Chennai: DMK has won the Tamil Nadu election 2021 as the party and its allies have secured over 150 seats, dethroning the ruling AIADMK. A party needs to cross a majority mark of 118 to emerge as a winner in the 234-member Tamil Nadu assembly. MK Stalin-led DMK will be returning to power after a hiatus of 10 years. With the DMK winning the assembly polls, Tamil Nadu Chief Minister K. Palaniswami has sent his government’s resignation to Governor Banwarilal Purohit. On his part, Stalin thanked Palaniswami for his wishes and also requested the latter’s support and guidance for making Tamil Nadu the best state. Election for the 234-member Tamil Nadu assembly was held on April 6 and counting of votes began on Sunday. Meanwhile, readers can check the winners in their constituency below. Also Read - Tamil Nadu Election Result 2021: DMK+ Headed Towards Victory | LATEST UPDATE Tamil Nadu Election Result 2021: Here’s the Full list of winners Constituency Number Constituency Name Winning Candidate Party Name 1 Gummidipoondi TJ Govindarajan DMK 2 Ponneri Durai Chandrasekar INC 3 Tiruttani S Chandran DMK 4 Thiruvallur VG Raajendran DMK 5 Poonamallee Krishnaswamy A DMK 6 Avadi SM Nasar DMK 7 Maduravoyal K Ganapathy DMK 8 Ambattur Joseph Samuel DMK 9 Madavaram S Sudharsanam DMK 10 Thiruvottiyur KP Shankar DMK 11 Dr. Radhakrishnan Nagar JJ Ebenezer DMK 12 Perambur RD Shekar DMK 13 Kolathur MK Stalin DMK 14 Villivakkam A Vetriazhagan DMK 15 Thiru. Vi. Ka. Nagar P Sivakumar DMK 16 Egmore I Paranthamen DMK 17 Royapuram Murthy R Idream DMK 18 Harbour PK Sekarbabu DMK 19 Chepauk-Thiruvallikeni Udhayanidhi Stalin DMK 20 Thousand Lights N Ezhilan DMK 21 Anna Nagar MK Mohan DMK 22 Virugambakkam AMV Prabhakara Raja DMK 23 Saidapet MA Subramanian DMK 24 T. Nagar J Karunanithi DMK 25 Mylapore Velu Dha DMK 26 Velachery JMH Aassan Maulaana INC 27 Sholinganallur S Aravindramesh DMK 28 Alandur TM Anbarasan DMK 29 Sriperumbudur Selvaperunthagai INC 30 Pallavaram Karunanithi DMK 31 Tambaram SR Raja DMK 32 Chengalpattu M Varalakshmi DMK 33 Thiruporur SS Balaji VCK 34 Cheyyur M Babu VCK 35 Maduranthakam K Maragatham AIADMK 36 Uthiramerur K Sundar DMK 37 Kancheepuram CVMP Ezhailzrasan DMK 38 Arakkonam S Ravi AIADMK 39 Sholingur AM Munirathinam INC 40 Katpadi (Vellore North) DuraiMurugan DMK 41 Ranipet R Gandhi DMK 42 Arcot J L Eswarappan DMK 43 Vellore (Vellore south) P Karthikeyan DMK 44 Anaikattu A P Anandakumar AIADMK 45 K. V. Kuppam M Jagan Moorthy AIADMK 46 Gudiyattam V Amulu DMK 47 Vaniyambadi G Sendhil Kumar AIADMK 48 Ambur AC Vilwanathan DMK 49 Jolarpet K Devaraji DMK 50 Tirupattur, Vellore A Nallathambi DMK 51 Uthangarai TN Tamilselvam AIADMK 52 Bargur D Mathiazhagan DMK 53 Krishnagiri K Ashokkumar AIADMK 54 Veppanahalli KP Munusamy AIADMK 55 Hosur Y Prakaash DMK 56 Thalli T Ramachandaran CPI 57 Palacode KP Anbalagan AIADMK 58 Pennagaram GK Mani PMK 59 Dharmapuri Venkateshwaran SP PMK 60 Pappireddippatti A Govindsamy AIADMK 61 Harur Samapthkumar V AIADMK 62 Chengam MP Giri DMK 63 Tiruvannamalai EV Velu DMK 64 Kilpennathur K Pitchandi DMK 65 Kalasapakkam PST Saravanan DMK 66 Polur SS Agri Krishnamurthy AIADMK 67 Arani S Ramachandran AIADMK 68 Cheyyar O Jothi DMK 69 Vandavasi S Ambethkumar DMK 70 Gingee Masthan KS DMK 71 Mailam C Sivakumar PMK 72 Tindivanam P Arjunan AIADMK 73 Vanur M Chakrapani AIADMK 74 Villupuram R Lakshmanan DMK 75 Vikravandi N Pugazhenthi DMK 76 Tirukkoyilur K Ponmudy DMK 77 Ulundurpettai AJ Manikannan DMK 78 Rishivandiyam K Karthikeyan DMK 79 Sankarapuram T Udhayasuriyan DMK 80 Kallakurichi M Senthilkumar AIADMK 81 Gangavalli A Nallathambi AIADMK 82 Attur A P Jayasankaran AIADMK 83 Yercaud C Chitra AIADMK 84 Omalur R Mani AIADMK 85 Mettur S Sadhasivam PMK 86 Edapaddi EK Palaniswami AIADMK 87 Sankagiri S Sundararajan AIADMK 88 Salem (West) Arul R PMK 89 Salem (North) R Rajendran DMK 90 Salem (South) E Balasubramanian AIADMK 91 Veerapandi M Rajamuthu AIADMK 92 Rasipuram M Mathiventhan DMK 93 Senthamangalam K Ponnusamy DMK 94 Namakkal P Ramalingam DMK 95 Paramathi Velur S Sekar AIADMK 96 Tiruchengodu ER Eswaran DMK 97 Kumarapalayam Thangamani P AIADMK 98 Erode (East) E Thirumahan Everaa INC 99 Erode (West) S Muthusamy DMK 100 Modakkurichi C Saraswathi BJP 101 Perundurai S Jayakumar AIADMK 102 Bhavani KC Karuppanan AIADMK 103 Anthiyur AG Venkatachalam DMK 104 Gobichettipalayam KA Sengottaiyan AIADMK 105 Bhavanisagar A Bannari AIADMK 106 Dharapuram N Kayalizhi DMK 107 Kangayam MP Saminathan DMK 108 Avanashi P Dhanapal AIADMK 109 Tiruppur (North) KN Vijeyakumar AIADMK 110 Tiruppur (South) K Selvaraj DMK 111 Palladam MSM Anandan AIADMK 112 Udumalaipettai K Radhakrishnan AIADMK 113 Madathukulam C Mahendran AIADMK 114 Udhagamandalam R Ganesh INC 115 Coonoor K Ramachandran DMK 116 Gudalur Pon Jayaseelan AIADMK 117 Mettupalayam AK Selvaraj AIADMK 118 Sulur VP Kandasamy AIADMK 119 Kavundampalayam G Arunkumar AIADMK 120 Coimbatore North Amman K Arjunan AIADMK 121 Thondamuthur SP Velumani AIADMK 122 Coimbatore (South) Vanathi Srinivasan BJP 123 Singanallur KR Jayaram AIADMK 124 Kinathukadavu S Damodaran AIADMK 125 Pollachi Pollachi V Jayaraman AIADMK 126 Valparai (SC) KT Amulkandasami AIADMK 127 Palani IP Senthilkumar DMK 128 Oddanchatram R Sakkarapani DMK 129 Athoor Periyasamy I DMK 130 Nilakottai (SC) S Thenmozhi AIADMK 131 Natham Natham R Viswanathan AIADMK 132 Dindigul C Sreenivasan AIADMK 133 Vedasandur S Gandhirajan DMK 134 Aravakurichi R Elango DMK 135 Karur Senthilbalaji V DMK 136 Krishnarayapuram (SC) Sivagama Sundari K DMK 137 Kulithalai R Manickam DMK 138 Manapaarai Abdul Samad P DMK 139 Srirangam M Palaniyandi DMK 140 Tiruchirappalli (West) KN Nehru DMK 141 Tiruchirappalli (East) S Inigo Irudayaraj DMK 142 Thiruverumbur Anbil Mahesh Poyyamozhi DMK 143 Lalgudi A Soundarapandian DMK 144 Manachanallur S Kathiravan DMK 145 Musiri N. Thiyagarajan DMK 146 Thuraiyur (SC) S Stalinkumar DMK 147 Perambalur (SC) M Prabhaharan DMK 148 Kunnam SS Sivasankar DMK 149 Ariyalur K Chinnappa DMK 150 Jayankondam Kannan Ka So Ka DMK 151 Tittakudi (SC) CV Ganesan DMK 152 Vriddhachalam Radhakrishnan INC 153 Neyveli Rajendran Saba DMK 154 Panruti T Velmurugan DMK 155 Cuddalore G Iyappan DMK 156 Kurinjipadi MRK Panneerselvam DMK 157 Bhuvanagiri A Arunmozhithevan AIADMK 158 Chidambaram KA Pandian AIADMK 159 Kattumannarkoil Sinthanai Selvan VCK 160 Sirkazhi Panneerselvam DMK 161 Mayiladuthurai S Rajakumar INC 162 Poompuhar Nivedha M Murugan DMK 163 Nagapattinam J. Mohamed Shanavas VCK 164 Kilvelur VP Nagaimaali CPI-M 165 Vedaranyam OS Manian AIADMK 166 Thiruthuraipoondi (SC) Marimuthu K CPI 167 Mannargudi TRB Rajaa DMK 168 Thiruvarur K Poondi Kalaivanan DMK 169 Nannilam R Kamaraj AIADMK 170 Thiruvidaimarudur Govi Chezhiaan DMK 171 Kumbakonam G Anbalagan DMK 172 Papanasam Dr. MH Jawahirullah DMK 173 Thiruvaiyaru Chandrasekaran Durai DMK 174 Thanjavur TKG Neelamegam DMK 175 Orathanadu R Vaithilingam AIADMK 176 Pattukkottai K Annadurai DMK 177 Peravurani N Ashokkumar DMK 178 Gandharvakottai M Chinnadurai CPI-M 179 Viralimalai C Vijaya Basker AIADMK 180 Pudukkottai V Muthuraja DMK 181 Thirumayam S Regupathy DMK 182 Alangudi Siva V Meyyanathan DMK 183 Aranthangi T Ramachandran INC 184 Karaikudi S Mangudi INC 185 Tiruppattur KR Periyakaruppan DMK 186 Sivaganga PR Senthilnathan AIADMK 187 Manamadurai (SC) A Tamilarasi DMK 188 Melur Periyapullan AIADMK 189 Madurai East P Moorthy DMK 190 Sholavandan (SC) A Venkatesan DMK 191 Madurai North G Thalapathi DMK 192 Madurai South M Boominathan DMK 193 Madurai Central Palanivel Thiagarajan DMK 194 Madurai West K Raju AIADMK 195 Thiruparankundram VV Rajanchellappa AIADMK 196 Tirumangalam RB Udhayakumar AIADMK 197 Usilampatti P Ayyappan AIADMK 198 Andipatti A Maharajan DMK 199 Periyakulam (SC) KS Saravanakumaar DMK 200 Bodinayakanur O Panneerselvam AIADMK 201 Cumbum N Ramakrishnan DMK 202 Rajapalayam S Thangapandian DMK 203 Srivilliputhur EM Manraj AIADMK 204 Sattur ARR Raghuraman DMK 205 Sivakasi Ashokan G INC 206 Virudhunagar ARR Seenivasan DMK 207 Aruppukkottai KKSSR Ramachandran DMK 208 Tiruchuli Thangam Thenarasu DMK 209 Paramakudi (SC) S Murugesan DMK 210 Tiruvadanai Karumanickam INC 211 Ramanathapuram Katharbatcha Muthuramalingam DMK 212 Mudhukulathur RS Rajakannappan DMK 213 Vilathikulam V Markandayan DMK 214 Thoothukudi P Geetha Jeevan DMK 215 Tiruchendur Anitha R. Radhakrishnan DMK 216 Srivaikuntam S Amirtharaj INC 217 Ottapidaram (SC) C Shunmugaiah DMK 218 Kovilpatti Raju Kadambur AIADMK 219 Sankarankovil (SC) E Raja DMK 220 Vasudevanallur (SC) Dr T Sadhan Thirumalaikumar DMK 221 Kadayanallur C Krishnamurali AIADMK 222 Tenkasi S Palani Nadar INC 223 Alangulam Paul Manoj Pandian AIADMK 224 Tirunelveli Nainar Nagenthran BJP 225 Ambasamudram E Subaya AIADMK 226 Palayamkottai M Abdul Wahab DMK 227 Nanguneri Ruby R Manoharan INC 228 Radhapuram M Appavu DMK 229 Kanniyakumari Thalavai Sundaram N AIADMK 230 Nagercoil Gandhi MR BJP 231 Colachal JG Prince INC 232 Padmanabhapuram T Mano Thangaraj DMK 233 Vilavancode S Vijayadharani INC 234 Killiyoor Rajesh Kumar SN INC

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