mumbai kaali peeli taxi to go off road iconic padmini premium taxis auto news in hindi

Mumbai Black Yellow Taxi:बीते छह दशक से Mumbai की सड़कों की पहचान बनी Premier Padmini Taxi का यादगार सफर आज से खत्म हो जाएगा. काली-पीली टैक्सी के नाम से मशहूर ये ट्रांसपोर्ट सर्विस आज से बंद हो जाएगी. बॉलीवुड सिटी के लिए Premier Padmini टैक्सी आने-जाने के साधन से काफी बढ़कर थी. सपनों के शहर के हर कोने में इसकी याद छिपी हुई है. मुंबई में टैक्सी के नए मॉडल्स और ऐप-बेस्ड कैब सर्विस के लिए काली-पीली टैक्सी सड़कों पर नजर नहीं आएंगी.

