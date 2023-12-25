Atal Bihari Vajpayee Educational Qualifications
25 Dec, 2023
Ananya Srivastava
Atal Bihari Vajpayee was born in Gwalior, Madhya Pradesh to Krishna Bihari Vajpayee and Krishna Devi on December 25, 1924.
Atal Bihari Vajpayee's father was a school teacher in their home town.
Atal Bihari Vajpayee did his schooling from Saraswati Shishu Mandir, Gwalior.
In 1934, the political stalwart was admitted to Anglo-Vernacular Middle (AVM) School in Barnagar, Ujjain district.
He then attended Victoria College, Agra University where he graduated with BA in Hindi, English and Sanskrit.
For post graduation, Atal Bihari Vajpayee obtained a degree in political science from DAV College, Kanpur, Agra University.
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