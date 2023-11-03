10 Action-Packed Salman Khan Movies That Will Leave You Breathless
The movie Kick was released in 2014 directed by Sajid Nadiadwala starring Salman Khan, Jacqueline Fernandez and Nawazuddin Siddiqui
Bodyguard is a 2011 movie directed by Siddique where daughter of a businessman unknowingly falls in love with her bodyguard.
Dabangg was directed in 2010 by Abhinav Kashyap starring Salman Khan, Sonakshi Sinha, and Sonu Sood
After a successful release of Dabangg, Salman Khan also starred in Dabangg 2 which was directed by Arbaaz Khan
The movie Ek Tha Tiger is directed by Kabir Khan starring Salman Khan, Katrina Kaif and Girish Karnad
Tiger Zinda Hai is directed by Ali Abbas Zafar stars
Salman Khan, Katrina Kaif, and Anupriya Goenka
The movie Wanted is directed by
Prabhu Deva, starring
Salman Khan, Ayesha Takia, and Prakash Raj
Directed by
Sohail Khan the movie Jai Ho. Where an ex-army soldier plans to take down corruption, and injustice.
The film Race 3 is shot by Remo D'Souza starring
Anil Kapoor, Salman Khan, and Bobby Deol
The movie Garv- Pride and Honour was filmed by
Puneet Issar, starring Salman Khan, Shilpa Shetty and KundraArbaaz Khan
