10 Action-Packed Salman Khan Movies That Will Leave You Breathless

03 Nov, 2023

Shawn Dass

The movie Kick was released in 2014 directed by Sajid Nadiadwala starring Salman Khan, Jacqueline Fernandez and Nawazuddin Siddiqui

Bodyguard is a 2011 movie directed by Siddique where daughter of a businessman unknowingly falls in love with her bodyguard.

Dabangg was directed in 2010 by Abhinav Kashyap starring Salman Khan, Sonakshi Sinha, and Sonu Sood

After a successful release of Dabangg, Salman Khan also starred in Dabangg 2 which was directed by Arbaaz Khan

The movie Ek Tha Tiger is directed by Kabir Khan starring Salman Khan, Katrina Kaif and Girish Karnad

Tiger Zinda Hai is directed by Ali Abbas Zafar stars Salman Khan, Katrina Kaif, and Anupriya Goenka

The movie Wanted is directed by Prabhu Deva, starring Salman Khan, Ayesha Takia, and Prakash Raj

Directed by Sohail Khan the movie Jai Ho. Where an ex-army soldier plans to take down corruption, and injustice.

The film Race 3 is shot by Remo D'Souza starring Anil Kapoor, Salman Khan, and Bobby Deol

The movie Garv- Pride and Honour was filmed by Puneet Issar, starring Salman Khan, Shilpa Shetty and KundraArbaaz Khan

