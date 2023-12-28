10 Memorable Movies of Actor-Politician Vijayakanth

28 Dec, 2023

Kritika Vaid

Amman Koil Kizhakkaalae (1986): Directed by R. Sundarajan

Captain Prabhakaran (1991): Directed by R.K. Selvamani

Chinna Gounder (1991): Directed by R.V. Udhaya Kumar

Nooravathu Naal (1984): Directed by Manivannan

Oomai Vizhigal (1986): Directed by R. Aravindraj

Periyanna (1999): Directed by S.A. Chandrashekhar

Poonthotta Kaavalkkaaran (1988): Directed by Senthilnathan

Ramana (I) (2002): Directed by A.R. Murugadoss

Vaanathaipola (2000): Directed by Vikraman

Vaidehi Kaathirundaal (1984): Directed by R. Sundarajan

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