10 Memorable Movies of Actor-Politician Vijayakanth
28 Dec, 2023
Kritika Vaid
Amman Koil Kizhakkaalae (1986): Directed by R. Sundarajan
Captain Prabhakaran (1991): Directed by R.K. Selvamani
Chinna Gounder (1991): Directed by R.V. Udhaya Kumar
Nooravathu Naal (1984): Directed by Manivannan
Oomai Vizhigal (1986): Directed by R. Aravindraj
Periyanna (1999): Directed by S.A. Chandrashekhar
Poonthotta Kaavalkkaaran (1988): Directed by Senthilnathan
Ramana (I) (2002): Directed by A.R. Murugadoss
Vaanathaipola (2000): Directed by Vikraman
Vaidehi Kaathirundaal (1984): Directed by R. Sundarajan
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