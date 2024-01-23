Republic Day 2024: 10 Patriotic Movies, Shows to Watch on OTT Platforms
23 Jan, 2024
Kritika Vaid
Border is available on Amazon Prime Video
Indian Police Force is available on Amazon Prime Video
Kesari is available on Amazon Prime Video
Pathaan is available on Amazon Prime Video
Raazi is available on Amazon Prime Video
Sardar Udham is available on Amazon Prime Video
Shershaah is available on Amazon Prime Video
The Ghazi Attack is available on Amazon Prime Video
The Legend of Bhagat Singh is available on Amazon Prime Video
Tiger 3 is available on Amazon Prime Video
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