Republic Day 2024: 10 Patriotic Movies, Shows to Watch on OTT Platforms

23 Jan, 2024

Kritika Vaid

Border is available on Amazon Prime Video

Indian Police Force is available on Amazon Prime Video

Kesari is available on Amazon Prime Video

Pathaan is available on Amazon Prime Video

Raazi is available on Amazon Prime Video

Sardar Udham is available on Amazon Prime Video

Shershaah is available on Amazon Prime Video

The Ghazi Attack is available on Amazon Prime Video

The Legend of Bhagat Singh is available on Amazon Prime Video

Tiger 3 is available on Amazon Prime Video

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