Top 10 Star Kids Who Are Alumnus Of Dhirubhai Ambani International School Mumbai

04 Sep, 2023

Kritika Vaid

Janhvi Kapoor, daughter of Sridevi – Boney Kapoor, did her schooling from Dhirubhai Ambani International School Mumbai

Khushi Kapoor is Janhvi Kapoor’s youngest sister. She is also an alumnus of Dhirubhai Ambani International School

Arjun Tendulkar is Sachin Tendulkar’s son and also an Indian cricketer

Aryan Khan, also went to the prestigious Dhirubhai Ambani International School

Nysa Devgan is Kajol and Ajay Devgan’s daughter who completed her early schooling at Dhirubhai Ambani International School.

Sara Ali Khan is Saif Ali Khan and Amrita Singh’s eldest daughter. After her schooling she went the New York for higher studies

Sara Tendulkar is Sachin Tendulkar and Anjali Tendulkar’s daughter. She did her schooling at Dhirubhai Ambani International School

Saif Ali Khan and Amrita Singh’s son and Sara Ali Khan’s younger brother, Ibrahim Ali Khan, is also an alumnus of the prestigious Dhirubhai Ambani International School

Suhana Khan is Shah Rukh Khan and Gauri Khan’s daughter who is an alumnus of Dhirubhai Ambani International School.

Ananya Panday is Chunky Pandey and Bhavna Pandey’s eldest daughter. Her schooling was also from Dhirubhai Ambani International School

Thanks For Reading!

Next: Top 9 Web Series On Jio Cinema In Hindi

 Find Out More