Top 10 Star Kids Who Are Alumnus Of Dhirubhai Ambani International School Mumbai
04 Sep, 2023
Kritika Vaid
Janhvi Kapoor, daughter of Sridevi – Boney Kapoor, did her schooling from Dhirubhai Ambani International School Mumbai
Khushi Kapoor is Janhvi Kapoor’s youngest sister. She is also an alumnus of Dhirubhai Ambani International School
Arjun Tendulkar is Sachin Tendulkar’s son and also an Indian cricketer
Aryan Khan, also went to the prestigious Dhirubhai Ambani International School
Nysa Devgan is Kajol and Ajay Devgan’s daughter who completed her early schooling at Dhirubhai Ambani International School.
Sara Ali Khan is Saif Ali Khan and Amrita Singh’s eldest daughter. After her schooling she went the New York for higher studies
Sara Tendulkar is Sachin Tendulkar and Anjali Tendulkar’s daughter. She did her schooling at Dhirubhai Ambani International School
Saif Ali Khan and Amrita Singh’s son and Sara Ali Khan’s younger brother, Ibrahim Ali Khan, is also an alumnus of the prestigious Dhirubhai Ambani International School
Suhana Khan is Shah Rukh Khan and Gauri Khan’s daughter who is an alumnus of Dhirubhai Ambani International School.
Ananya Panday is Chunky Pandey and Bhavna Pandey’s eldest daughter. Her schooling was also from Dhirubhai Ambani International School
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