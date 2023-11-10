10 Powerful Ganesha Mantras To Remove Obstacles & Achieve Success
10 Nov, 2023
Kritika Vaid
Vakratunda Maha-Kaaya Surya-Kotti Samaprabha
Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryeshu Sarvadaa
Aum Ekadantaya Viddhamahe, Vakratundaya Dhimahi,
Tanno Danti Prachodayat
Om Ganesh Rinnam Chhindhi Varenyam Hoong Namaah Phutt
Om Namo Siddhi Vinayakaya Sarva kaarya kartrey Sarva vighna prashamnay Sarvarjaya Vashyakarnaya Sarvajan Sarvastree Purush Aakarshanaya Shreeng Om Swaha.
Ganesh Mool Mantra: Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Vara Varad Sarvajan janmay Vashamanaye Swaha Tatpurushaye Vidmahe Vakratundaye Dhimahi Tanno Danti Prachodyat Om Shantih Shantih Shanthi
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