10 Powerful Ganesha Mantras To Remove Obstacles & Achieve Success

10 Nov, 2023

Kritika Vaid

Vakratunda Maha-Kaaya Surya-Kotti Samaprabha Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryeshu Sarvadaa

Aum Ekadantaya Viddhamahe, Vakratundaya Dhimahi, Tanno Danti Prachodayat

Om Gam Ganapataye Namaha

Aum Gajānanāya Namaḥ

Om Vighnanashaya Namah

Om Lambodaraya Namah

Om Sumukhaya Namah

Om Gajakarnakaya Namah

Om Vikataya Namah

Om Ganesh Rinnam Chhindhi Varenyam Hoong Namaah Phutt

Om Namo Siddhi Vinayakaya Sarva kaarya kartrey Sarva vighna prashamnay Sarvarjaya Vashyakarnaya Sarvajan Sarvastree Purush Aakarshanaya Shreeng Om Swaha.

Ganesh Mool Mantra: Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Vara Varad Sarvajan janmay Vashamanaye Swaha Tatpurushaye Vidmahe Vakratundaye Dhimahi Tanno Danti Prachodyat Om Shantih Shantih Shanthi

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