10 Baby Boy Names Inspired by Deepak Chahar
22 Sep, 2023
Kritika Vaid
Indian cricketer Deepak Chahar's name means lamp. There are several other names that are inspired by the word Deepak. Check the list.
Abner name inspired by Deepak Chahar. It means father of light.
Arell name is inspired by Deepak Chahar. It will be the perfect name for your little prince.
Bhaskar name is inspired by Deepak Chahar. It means ‘provider of light’.
Chand name is inspired by Deepak Chahar. It means moon.
Chirag name is inspired by Deepak Chahar. It means light.
Leor name is inspired by Deepak Chahar. It means 'I have light'
Manar means ‘beacon of light’ and is a popular baby boy name. The name is inspired by Deepak Chahar.
Mandeep, a popular Punjabi name, inspired by Deepak Chahar. It means 'light of the mind’.
Navtej name is inspired by Deepak Chahar. It means ‘a new light’.
Siraj means ‘guiding light’ in Arabic. The name is inspired by Indian cricketer Deepak Chahar.
Find Out More
Thanks For Reading!
Next: 10 Popular Arabic Baby Names With Meaning