6 Must-Try Biryani Types in Hyderabad

07 Nov, 2023

Nishtha Srivastava

Mogul Veggie Biryani: A vegetarian biryani made with vegetables, spices, and nuts

Hyderabadi Dum Biryani: A popular biryani from Hyderabad, India, cooked in a sealed pot with layers of meat, rice, and spices

Kashmiri Pulav Biryani: Saffron-infused rice, nuts, and dried fruits combine to make a mild and flavorful biryani

Hyderabadi Mutton Biryani: A traditional Hyderabadi biryani made with tender mutton, fragrant spices, and basmati rice

Mughlai Biryani: A flavorful and rich biryani made with slow-cooked meat and fragrant spices

Afghani Biryani: Saffron-infused rice, tender meat, and dried fruits combine to make a flavorful biryani

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