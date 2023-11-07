6 Must-Try Biryani Types in Hyderabad
07 Nov, 2023
Nishtha Srivastava
Mogul Veggie Biryani: A vegetarian biryani made with vegetables, spices, and nuts
Hyderabadi Dum Biryani: A popular biryani from Hyderabad, India, cooked in a sealed pot with layers of meat, rice, and spices
Kashmiri Pulav Biryani: Saffron-infused rice, nuts, and dried fruits combine to make a mild and flavorful biryani
Hyderabadi Mutton Biryani: A traditional Hyderabadi biryani made with tender mutton, fragrant spices, and basmati rice
Mughlai Biryani: A flavorful and rich biryani made with slow-cooked meat and fragrant spices
Afghani Biryani: Saffron-infused rice, tender meat, and dried fruits combine to make a flavorful biryani
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