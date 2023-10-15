10 Well-known Durga Temples in Delhi-NCR

15 Oct, 2023

Kritika Vaid

Chhatarpur Temple (Shri Adhya Katyani Shaktipeeth Mandir), New Delhi

Jhandewalan Temple, Near Karol Bagh, New Delhi

Vaishno Devi Mandir, Karol Bagh, New Delhi

Kalkaji Temple (Kalika Temple), New Delhi

Sheetla Mata Mandir, Gurgaon (Gurugram)

Durga Temple (Durgiana Temple) - Hauz Khas, South Delhi

Santoshi Mata Mandir, Jail Road, Janak Puri

Mata Chintpurni Mandir, Greater Noida

Shri Laxmi Narayan Temple (Birla Mandir), Gole Market

Devi Kamakshi Mandir, Qutab Institutional Area, New Delhi

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