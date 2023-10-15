10 Well-known Durga Temples in Delhi-NCR
15 Oct, 2023
Kritika Vaid
Chhatarpur Temple (Shri Adhya Katyani Shaktipeeth Mandir), New Delhi
Jhandewalan Temple, Near Karol Bagh, New Delhi
Vaishno Devi Mandir, Karol Bagh, New Delhi
Kalkaji Temple (Kalika Temple), New Delhi
Sheetla Mata Mandir, Gurgaon (Gurugram)
Durga Temple (Durgiana Temple) - Hauz Khas, South Delhi
Santoshi Mata Mandir, Jail Road, Janak Puri
Mata Chintpurni Mandir, Greater Noida
Shri Laxmi Narayan Temple (Birla Mandir), Gole Market
Devi Kamakshi Mandir, Qutab Institutional Area, New Delhi
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