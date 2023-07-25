Bungee Jumping in Rishikesh (Twitter: Vertigo Warrior)

25 Jul, 2023

Victor Dasgupta

Caving in Meghalaya (Twitter: Vertigo Warrior)

Skydiving in Mysore (Twitter: Vertigo Warrior)

River rafting in Rishikesh (Twitter: Vertigo Warrior)

Parasailing in Goa (Twitter: Vertigo Warrior)

Trekking in Manali (Twitter: Vertigo Warrior)

Scuba Diving in Andaman (Twitter: Vertigo Warrior)

Paragliding in Bir-Billing (Twitter: Vertigo Warrior)

Night Safari in Jim Corbett National Park (Twitter: Vertigo Warrior)

Mountain Biking in Ladakh (Twitter: Vertigo Warrior)

Dune bashing in Jaisalmer (Twitter: Vertigo Warrior)

Gondola Ride in Gulmarg (Twitter: Vertigo Warrior)

Camel safari in Jaisalmer (Twitter: Vertigo Warrior)

Skiing in Auli (Twitter: Vertigo Warrior)

Zip-lining in Mussoorie (Twitter: Vertigo Warrior)

Thanks For Reading!

