Here are 10 beautiful Hindu temples in Andhra Pradesh that you should visit. | Image Courtesy: @VertigoWarrior/Twitter)

13 Jun, 2023

Sankunni K

Paritala Anjaneya Swamy Temple, Vijayawada

Simhachalam Temple in Visakhapatnam

Sri Veera Venkata Satyanarayana Swamy Temple at Annavaram

Lakshmi Narasimha Swamy Temple at Ahobilam

Srikalahasti Temple (Vayu Lingam), Tirupati

Kodanda Rama Devasthanam, Gollala Mamidada, East Godavari District

Kanaka Durga Temple in Vijayawada

Yaganti Temple, Located amidst a picturesque landscape around 100 kms from Kurnool City

Veerabhadra Temple, Lepakshi

Tirumala Sri Venkateswara Swami Temple, Tirupati

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