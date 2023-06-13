Here are 10 beautiful Hindu temples in Andhra Pradesh that you should visit. | Image Courtesy: @VertigoWarrior/Twitter)
Paritala Anjaneya Swamy Temple, Vijayawada
Simhachalam Temple in Visakhapatnam
Sri Veera Venkata Satyanarayana Swamy Temple at Annavaram
Lakshmi Narasimha Swamy Temple at Ahobilam
Srikalahasti Temple (Vayu Lingam), Tirupati
Kodanda Rama Devasthanam, Gollala Mamidada, East Godavari District
Kanaka Durga Temple in Vijayawada
Yaganti Temple, Located amidst a picturesque landscape around 100 kms from Kurnool City
Veerabhadra Temple, Lepakshi
Tirumala Sri Venkateswara Swami Temple, Tirupati
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