Assi Ghat (Image: Desi Thug Twitter)

23 May, 2023

Victor Dasgupta

Bhonsale Ghat (Image: Desi Thug Twitter)

Scindia Ghat (Image: Desi Thug Twitter)

Panchganga Ghat (Image: Desi Thug Twitter)

Manikarnika Ghat (Image: Desi Thug Twitter)

Hanuman Ghat (Image: Desi Thug Twitter)

Ganga Mahal Ghat (Image: Desi Thug Twitter)

Dashashwamedh Ghat (Image: Desi Thug Twitter)

Darbhanga Ghat (Image: Desi Thug Twitter)

Chet Singh Ghat (Image: Desi Thug Twitter)

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