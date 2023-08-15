Atal Bihari Vajpayee (2002) - Approximately 73 minutes

14 Aug, 2023

Tahir Qureshi

Indira Gandhi (1984) - Approximately 64 minutes

Manmohan Singh (2006) - Approximately 91 minutes

Narendra Modi (2014) - Approximately 65 minutes

Narendra Modi (2017) - Approximately 56 minutes

Narendra Modi (2018) - Approximately 80 minutes

Narendra Modi (2019) - Approximately 92 minutes

Narendra Modi (2020) - Approximately 86 minutes

Narendra Modi (2016) - Approximately 94 minutes

Rajiv Gandhi (1985) – Approximately 56 minutes

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