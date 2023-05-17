15 Divya Sanatan Mandirs Every Hindu Devotee Must Visit
17 May, 2023
Analiza Pathak
Tirupati Tirumala Devsthanam
Arulmigu Meenakshi Sundaraswarar Temple, Madurai
Arulmigu Ramanathaswamy Temple, Rameswaram
Baba Baidyanath Dham, Jharkhand
Maa Kamakhya Devi Mandir, Guwahati
Sabarimala Sree Dharma Sastha Temple
Shree Badrinath Dham, Uttarakhand
Shree Dwarkadhish Krishna Mandir, Gujarat
Shree Kashi Vishwanath Dham, Varanasi
Shree Kedarnath Dham, Uttarakhand
Shree Mahakaleshwar Jyotirlinga, Madhya Pradesh
Shree Padmanabhaswamy Mandir, Kerala
Shree Somnath Mahadev Jyotirling, Gujarat
Sri Ranganathaswamy Srirangam Mandir, Tamil Nadu
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