15 Divya Sanatan Mandirs Every Hindu Devotee Must Visit

17 May, 2023

Analiza Pathak

Jagannath Temple, Puri

Tirupati Tirumala Devsthanam

Arulmigu Meenakshi Sundaraswarar Temple, Madurai

Arulmigu Ramanathaswamy Temple, Rameswaram

Baba Baidyanath Dham, Jharkhand

Maa Kamakhya Devi Mandir, Guwahati

Sabarimala Sree Dharma Sastha Temple

Shree Badrinath Dham, Uttarakhand

Shree Dwarkadhish Krishna Mandir, Gujarat

Shree Kashi Vishwanath Dham, Varanasi

Shree Kedarnath Dham, Uttarakhand

Shree Mahakaleshwar Jyotirlinga, Madhya Pradesh

Shree Padmanabhaswamy Mandir, Kerala

Shree Somnath Mahadev Jyotirling, Gujarat

Sri Ranganathaswamy Srirangam Mandir, Tamil Nadu

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