Guru Nanak Jayanti 2023: 11 Most Famous Gurudwaras for Sikhs to Visit in India

27 Nov, 2023

Shawn Dass

Gurudwara Harmandir Sahib (Golden Temple) - Amritsar, Punjab

Gurudwara Bangla Sahib- New Delhi

Gurudwara Mattan Sahib- Anantnag, Jammu & Kashmir

Gurudwara Baba Atal Sahib- Amritsar, Punjab

Gurudwara Nanak Jhira Sahib- Bidar, Karnataka

Gurudwara Shri Guru Nanakji- Solan, Himachal Pradesh

Takhat Sachkhand Shri Hazur Abchalnagar Sahib Gurudwara- Nanded, Maharashtra

Takht Sri Damdama Sahib- Bathinda, Punjab

Takht Sri Patna Sahib- Patna, Bihar

Tarn Taran Sahib- Punjab

Gurudwara Sri Hemkunt Sahib- Chamoli, Uttarakhand

Gurudwara Rewalsar- Rewalsar, Himachal Pradesh

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