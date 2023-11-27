Guru Nanak Jayanti 2023: 11 Most Famous Gurudwaras for Sikhs to Visit in India
Gurudwara Harmandir Sahib (Golden Temple) - Amritsar, Punjab
Gurudwara Bangla Sahib- New Delhi
Gurudwara Mattan Sahib- Anantnag, Jammu & Kashmir
Gurudwara Baba Atal Sahib- Amritsar, Punjab
Gurudwara Nanak Jhira Sahib- Bidar, Karnataka
Gurudwara Shri Guru Nanakji- Solan, Himachal Pradesh
Takhat Sachkhand Shri Hazur Abchalnagar Sahib Gurudwara- Nanded, Maharashtra
Takht Sri Damdama Sahib- Bathinda, Punjab
Takht Sri Patna Sahib- Patna, Bihar
Gurudwara Sri Hemkunt Sahib- Chamoli, Uttarakhand
Gurudwara Rewalsar- Rewalsar, Himachal Pradesh
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