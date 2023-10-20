1. Dholera Smart City or Dholera SIR (Special Investment Region) - Ahmedabad, Gujarat
20 Oct, 2023
Gazi Abbas Shahid
2. Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) - Gandhinagar, Gujarat
3. Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) Or Yamuna City - Uttar Pradesh
4. Navi Mumbai Airport Influence Notified Area Or NAINA City - Mumbai, Maharashtra
5. Atal Nagar-Nava Raipur Or Naya Raipur - Chhattisgarh
6. Aurangabad Industrial City (AURIC) - Aurangabad, Maharashtra
7. Khed City - Pune, Maharashtra
8. Diamond Research and Mercantile (DREAM) City - Surat, Gujarat
9. Vikram Udyogpuri Smart City or Vikram City - Ujjain, Madhya Pradesh
10. Amrit-Guwahati Integrated Global City (Amrit-GiG City) - Assam
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