1. Dholera Smart City or Dholera SIR (Special Investment Region) - Ahmedabad, Gujarat

20 Oct, 2023

Gazi Abbas Shahid

2. Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) - Gandhinagar, Gujarat

3. Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) Or Yamuna City - Uttar Pradesh

4. Navi Mumbai Airport Influence Notified Area Or NAINA City - Mumbai, Maharashtra

5. Atal Nagar-Nava Raipur Or Naya Raipur - Chhattisgarh

6. Aurangabad Industrial City (AURIC) - Aurangabad, Maharashtra

7. Khed City - Pune, Maharashtra

8. Diamond Research and Mercantile (DREAM) City - Surat, Gujarat

9. Vikram Udyogpuri Smart City or Vikram City - Ujjain, Madhya Pradesh

10. Amrit-Guwahati Integrated Global City (Amrit-GiG City) - Assam

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