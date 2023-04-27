Top 10 Richest Temples in India

27 Apr, 2023

Manmath Nayak

Tirumala Tirupati Venkateswara Temple is located on Venkata Tirumala Hill.

Sri Padmanabhaswamy Temple is in Thiruvananthapuram.

Siddhivinayak Temple in Mumbai.

Shirdi Sai Baba temple in Shirdi.

Golden Temple in Amritsar

Meenakshi Temple in Tamil Nadu’s Madurai.

Somnath Temple in Gujarat.

Sabarimala Ayyappa Temple in Kerala.

Jagannath Temple in Odisha’s Puri.

Swaminarayan Akshardham Temple in Delhi.

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