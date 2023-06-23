Check Weather Update Today

23 Jun, 2023

Dandapani Nayak

The IMD predicted heavy rains for Andhra Pradesh from June 23, Coastal Karnataka from 23-26 June.

Heavy rainfall likely in Odisha, Bengal, Jharkhand and Bihar during next 2 days.

Heavy rainfall predicted for Assam, Meghalaya on 23 June; Sikkim, Arunachal Pradesh on 23 June.

Heavy rains to lash Bihar on 23 June, Bengal on 25 June, and Odisha till 26 June.

Thunderstorm expected in Himachal, Uttarakhand, UP from June 23-25.

Very heavy rainfall likely in Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi during 25-27 June.

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