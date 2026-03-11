Comfortable Regular Fit Shorts for Men

11 Mar, 2026

Sonia Dham

Jockey Cargo Shorts-Super combed mercerised cotton Straight fit Woven Cargo pockets

SMOWKLY Authentics Cargo Stretch Shorts-Ribbed polycotton Relaxed fit Drawstring 4 pockets Lightweight

XYXX Element Chino Shorts-Solid straight fit 100% cotton Dual pockets Plus sizes

Pepe Jeans Cotton Boxer Shorts-Regular fit Solid Casual comfort

U.S. Polo Assn. Men Shorts-Premium casual Relaxed fit Brand quality Everyday wear

Van Heusen Athleisure Tech Knit Shorts-Smart tech Easy stain release Anti stat Ultra soft Athletic casual

