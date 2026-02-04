Daily Use Face Wash for Soft, Healthy Skin
The Derma Co 1% Kojic Acid Face Wash (100 ml) – Brightening face wash with kojic acid, niacinamide and alpha arbutin to reduce dark spots, pigmentation and blemishes
Himalaya Purifying Neem Face Wash (400 ml) – Neem-based face wash that gently cleanses skin and helps prevent pimples and acne
The Man Company Vitamin C Gel Face Wash (100 ml) – Gel-based face wash with vitamin C and niacinamide for bright, hydrated and refreshed skin
Nat Habit Ubtan Face Wash (100 g) – Chemical-free ubtan face wash with wild turmeric for daily cleansing and natural skin brightening
Cetaphil Gentle Skin Hydrating Face Wash (118 ml) – Mild, soap-free hydrating cleanser with niacinamide and vitamin B5 for sensitive skin
Dot & Key Vitamin C + E Super Bright Gel Face Wash (100 ml) – Vitamin C enriched gel face wash for glowing, bright and refreshed skin
