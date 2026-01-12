Everyday Wear Perfume for Women

12 Jan, 2026

Sonia Dham

Bella Vita Luxury Perfume Set for Women (4x20ml)-Long-lasting floral & fruity EDP set with four versatile scents, perfect for daily wear and gifting.

Carlton London Blush Eau De Parfum for Women (100ml)-Elegant lavender, jasmine, musk and sandalwood blend with a premium, long-lasting fragrance.

Skinn by Titan Sheer Perfume for Women-Light, fresh floral fragrance with a soft, sophisticated feel for everyday elegance.

EMBARK My Story for Her Eau De Parfum (100ml)-Woody-floral premium perfume with a rich, modern scent that lasts all day.

Nisara Vanilla Rush Eau De Parfum for Women (100ml)-Warm ambery vanilla fragrance with notes of caramel, florals and musk for a cozy, feminine appeal.

Engage Brazilian Maracuja Wine Eau De Parfum for Women (50ml)-Exotic fruity-musky perfume with vanilla undertones, perfect for a bold and luxurious impression.

