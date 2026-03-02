Intense Color Long Lasting Matte Lipstick for All Day Glam

02 Mar, 2026

Sonia Dham

MARS Matte Muse Lipstick-Matte mousse Highly pigmented Hydrating Leading Lady

Order Now

Maybelline Color Sensational Lipstick-Creamy matte Shea butter Almond Pink

Order Now

FACESCANADA Comfy Matte Lipstick-Liquid lipstick Cocoa Crush Transferproof

Order Now

Lakme Powerplay Matte Lipstick-Priming matte Smudgeproof Burgundy Passion

Order Now

Blue Heaven Matte Lipstick-Long lasting Moisturizing Lightweight

Order Now

L'Oréal Paris Color Riche Lipstick-Satin finish Worth It Intense

Order Now

Thanks For Reading!

Next: Most-Selling Body Wash for Healthy Skin

 Find Out More