Lightweight Foundation for Daily Wear

09 Mar, 2026

Sonia Dham

Lakme Powerplay Priming Foundation-Natural flawless Medium full coverage Built-in primer Long lasting SPF 20 Neutral medium

Maybelline Fit Me Matte Foundation-All skin types Full matte SPF Oil absorbing 128 Warm Nude Poreless finish

MARS SPF50 High Coverage Foundation-SPF50 PA++++ 05-Sandstone In-vivo tested 5 star UVA UVB

Swiss Beauty High Performance Foundation-Water-resistant Medium buildable Dewy finish Lightweight Vitamin C Niacinamide

FACESCANADA Weightless Matte Foundation-Ivory Lightweight Natural finish Anti-ageing

Pilgrim Serum Liquid Foundation-Medium Golden Beige Matte poreless Water-resistant All day coverage

