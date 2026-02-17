Soft Touch Loose Powder for Everyday Use

17 Feb, 2026

Sonia Dham

MARS Trend Setting Loose Powder Soft Light-Lightweight long lasting ultra fine Matte white setting face

Order Now

INSIGHT Banana Loose Powder-Lightweight long-lasting coverage Oil-absorbing shine reducing All skin types

Order Now

SWISS BEAUTY Bake It Away Natural Loose Powder Banana-Lightweight setting all skin types Banana shade compact

Order Now

Lakme Forever Matte Face Powder Soft Pink-Matte finish oil control Rosy glow Non-comedogenic

Order Now

FACESCANADA Weightless Stay Matte Compact Powder Ivory-Non-oily matte evens complexion Hides imperfections Blends effortlessly

Order Now

Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder Light-Silky lightweight natural-looking Quick blendable flawless Skin-friendly

Order Now

Thanks For Reading!

Next: Daily Care Hair Conditioner for Soft Hair

 Find Out More