Ultra-Hydrating Moisturizer for Winter Care

06 Jan, 2026

Sonia Dham

Neutrogena Hydro Boost Hyaluronic Acid Face Moisturizer-Lightweight gel with long-lasting hydration, oil-free and fast absorbing.

Plum 2% Niacinamide & Rice Water Gel Moisturizer-Oil-free hydration that brightens skin and helps fade blemishes.

Dot & Key Barrier Repair Intense Moisturizer-Deep moisturizing cream that repairs skin barrier and relieves dryness.

Minimalist 10% Vitamin B5 Moisturizer-Light gel moisturizer for oily, acne-prone skin with barrier repair.

RE' EQUIL Ceramide & Hyaluronic Moisturiser-Rich barrier-repair cream with long-lasting hydration for dry skin.

Simple Water Boost Hydrating Gel Creme-Gentle, fragrance-free gel creme for intense hydration on dry skin.

