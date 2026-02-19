Waterproof Long Stay Kajal for Women

19 Feb, 2026

Sonia Dham

Plum Eye-Swear-By Kajal-Deep black creamy smooth Smudge-proof waterproof Twist-up pencil Vitamin E vegan

Lakme Eyeconic Kajal-Deep black smudgeproof waterproof 24H dark pigment Long-lasting bold line

Maybelline Colossal Kajal-Intense black matte finish 24H waterproof Aloe vera vitamin C E Smudge resistant

FAE Beauty Eye-Deal Gel Kajal-24Hr longstay smudgeproof Built-in sharpener bristle brush Matte one swipe Ophthalmologically tested

FACESCANADA Magneteyes Kajal-24Hr long stay smooth glide Waterproof smudgeproof Almond oil vitamin E Deep matte

SUGAR Kohl Of Honour Kajal-Intense matte waterproof smudgeproof 10H black out Bold pigmented stay

