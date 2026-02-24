Gaming Headphones with HD Stereo Sound and Mic
HyperX Gaming Headphone-Lightweight over-ear wired Swivel-to-mute mic Drivers black
pTron Gaming Headphone-Low-latency gaming RGB lights Boom HD mic Long playtime Black
Zebronics Premium Gaming Headphone-Surround sound Neodymium drivers Software EQ Flexible mic Multicolor
Razer Gaming Headphone-Gaming wired on-ear Mic black
JBL Gaming Headphone-Spatial audio Dynamic drivers Detachable mic Memory foam White
GOBOULT Gaming Headphone-Bluetooth long playtime Bass driver ENC mic Fast charging Ice blue
