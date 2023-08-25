FIDE Chess World Cup Winners & Runner-ups: List Players Name and Country
25 Aug, 2023
Utkarsh Rathour
2023:
Winner : Magnus Carlsen (Russia)
Runner-up : Rameshbabu Praggnanandhaa (India)
2021:
Winner: Jan-Krzysztof Duda (Poland)
Runner-up: Sergey Karjakin (Russia)
2019:
Winner: Teimour Radjabov (Azerbaijan)
Runner-up: Ding Liren (China)
2017:
Winner: Levon Aronian (Armenia)
Runner-up: (China)
2015:
Winner: Sergey Karjakin (Russia)
Runner-up: Peter Svidler (Russia)
2013:
Winner: Vladimir Kramnik (Russia)
Runner-up: Dmitry Andreikin (Russia)
2011:
Winner: Peter Svidler (Russia)
Runner-up: Alexander Grischuk (Russia)
2009:
Winner: Boris Gelfand (Israel)
Runner-up: Ruslan Ponomariov (Ukraine)
2007:
Winner: Gata Kamsky (United States Of America)
Runner-up: Alexei Shirov (Spain)
2005:
Winner: Levon Aronian (Armenia)
Runner-up: Ruslan Ponomariov (Ukraine)
2002:
Winner: Viswanathan Anand (India)
Runner-up: Rustam Kasimdzhanov (Uzbekistan)
2000:
Winner: Viswanathan Anand (India)
Runner-up: Evgeny Bareev (Russia)
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