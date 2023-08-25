FIDE Chess World Cup Winners & Runner-ups: List Players Name and Country

25 Aug, 2023

Utkarsh Rathour

2023: Winner : Magnus Carlsen (Russia) Runner-up : Rameshbabu Praggnanandhaa (India)

2021: Winner: Jan-Krzysztof Duda (Poland) Runner-up: Sergey Karjakin (Russia)

2019: Winner: Teimour Radjabov (Azerbaijan) Runner-up: Ding Liren (China)

2017: Winner: Levon Aronian (Armenia) Runner-up: (China)

2015: Winner: Sergey Karjakin (Russia) Runner-up: Peter Svidler (Russia)

2013: Winner: Vladimir Kramnik (Russia) Runner-up: Dmitry Andreikin (Russia)

2011: Winner: Peter Svidler (Russia) Runner-up: Alexander Grischuk (Russia)

2009: Winner: Boris Gelfand (Israel) Runner-up: Ruslan Ponomariov (Ukraine)

2007: Winner: Gata Kamsky (United States Of America) Runner-up: Alexei Shirov (Spain)

2005: Winner: Levon Aronian (Armenia) Runner-up: Ruslan Ponomariov (Ukraine)

2002: Winner: Viswanathan Anand (India) Runner-up: Rustam Kasimdzhanov (Uzbekistan)

2000: Winner: Viswanathan Anand (India) Runner-up: Evgeny Bareev (Russia)

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