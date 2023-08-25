Indian Cricketer Kids And Their Ages
25 Aug, 2023
Debayan Bhattacharyya
Virat Kohli's daughter Vamika (2 years)
MS Dhoni's daughter Ziva (8 years)
Rohit Sharma's daughter Samaira (4 years)
Sachin Tendulkar's son Arjun (23 years) and daughter Sara (25 years)
Sourav Ganguly's daughter Sana (21 years)
Hardik Pandya's son Agastya (3 years)
Shikhar Dhawan's son Zoravar (9 years)
Ravichandran Ashwin's daughters- Akhira and Aadhya (11 years)
Dinesh Karthik's son- Kabir and Zian (1.8 years)
Mohammad Shami's daughter Aira (8 years)
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