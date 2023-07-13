Virat Kohli's wife Anushka Sharma: Indian Bollywood Actress
13 Jul, 2023
Sumaila Zaman
MS Dhoni's wife Sakshi Singh Rawat: Former Hotelier
Sachin Tendulkar's wife Anjali Tendulkar: Pediatrician
Harbhajan Singh's wife Geeta Basra Singh: British actress who has appeared in Bollywood films.
Yuvraj Singh's wife Hazel Keech: British Actress and Model
Ravindra Jadeja's wife Rivaba Jadeja: Indian Politician
Hardik Pandya's wife Nataša Stanković: Serbian dancer, Model and Actress
Yuzvendra Chahal's wife Dhanashree Verma: A YouTuber, Dance Choreographer and Dentist
Zaheer Khan's wife Sagarika Ghatge: Indian actress and Model
Sourav Chandidas Ganguly's wife Dona Ganguly: Indian Odissi Dancer.
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