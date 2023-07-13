Virat Kohli's wife Anushka Sharma: Indian Bollywood Actress

13 Jul, 2023

Sumaila Zaman

MS Dhoni's wife Sakshi Singh Rawat: Former Hotelier

Sachin Tendulkar's wife Anjali Tendulkar: Pediatrician

Harbhajan Singh's wife Geeta Basra Singh: British actress who has appeared in Bollywood films.

Yuvraj Singh's wife Hazel Keech: British Actress and Model

Ravindra Jadeja's wife Rivaba Jadeja: Indian Politician

Hardik Pandya's wife Nataša Stanković: Serbian dancer, Model and Actress

Yuzvendra Chahal's wife Dhanashree Verma: A YouTuber, Dance Choreographer and Dentist

Zaheer Khan's wife Sagarika Ghatge: Indian actress and Model

Sourav Chandidas Ganguly's wife Dona Ganguly: Indian Odissi Dancer.

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