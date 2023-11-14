Kohli To Williamson: Cricketers Who Featured In 2008 U-19 WC S/F, 2023 WC S/F
1. Indian all-rounder Ravindra Jadeja.
2. New Zealand's left arm pacer Trent Boult.
3. Former Indian captain Virat Kohli.
4. New Zealand Captain Kane Williamson.
5. Another New Zealand's pacer Tim Southee.
ODI World Cup 2023, IND vs NZ semi-final will take place on 15th October.
This vital match will be played at Wankhede Stadium In Mumbai.
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