Meet Beautiful Wives And Girlfriends Of Sri Lanka Cricketers- In Pics
Dasun Shanaka's Wife - Chewanthi Perera
Dimuth Karunaratne's Wife - Anuradha Kurukulasooriya
Angelo Mathews' Wife - Heshani Silva
Dhananjaya de Silva's Wife - Sanduni
Akila Dananjaya's Wife - Nathalie Samarawickrama
Dushmantha Chameera's Wife - Sulochana Dilrukshi
Ishika Jayasekara - Dinesh Chandimal's Wife
Kusal Mendis' Wife - Nishel
Kusal Perera Wife - Kalani
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