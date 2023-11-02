Meet Beautiful Wives And Girlfriends Of Sri Lanka Cricketers- In Pics

02 Nov, 2023

Shawn Dass

Dasun Shanaka's Wife - Chewanthi Perera

Dimuth Karunaratne's Wife - Anuradha Kurukulasooriya

Angelo Mathews' Wife - Heshani Silva

Dhananjaya de Silva's Wife - Sanduni

Akila Dananjaya's Wife - Nathalie Samarawickrama

Dushmantha Chameera's Wife - Sulochana Dilrukshi

Ishika Jayasekara - Dinesh Chandimal's Wife

Kusal Mendis' Wife - Nishel

Kusal Perera Wife - Kalani

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