Most Centuries In International Cricket Among Active Players-In Pics

14 Oct, 2023

Shawn Dass

77 International centuries by Virat Kohli (India)

46 centuries by Joe Root (England)

46 hundreds by David Warner (Australia)

45 international centuries by Rohit Sharma (India)

44 centuries by Steve Smith (Australia)

41 international hundreds by Kane Williamson (New Zealand)

31 centuries by Babar Azam (Pakistan)

25 International hundreds by Tamim Iqbal (Bangladesh)

25 centuries by Quinton De Kock (South Africa)

24 international centuries by Shikhar Dhawan (India)

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