Wives Of Indian Cricketers | In Pics
26 Jun, 2023
Debayan Bhattacharyya
Virat Kohli's wife: Anushka Sharma
MS Dhoni's wife: Sakshi Singh Dhoni
Rohit Sharma's wife: Ritika Sajdeh
Sachin Tendulkar's wife: Anjali Tendulkar
Sourav Ganguly's wife: Dona Ganguly
Deepak Chahar's wife: Jaya Bharadwaj
Dinesh Karthik's wife: Deepika Pallikal
Zaheer Khan's wife: Sagarika Ghatge
Yuzvendra Chahal's wife: Dhanashree Verma
Yuvraj Singh's wife: Hazel Keech
Hardik Pandya's Wife: Natasa Stankovic
Ravindra Jadeja's wife: Rivaba Jadeja
Harbhajan Singh's wife: Geeta Basra
Ruturaj Gaikwad's wife: Utkarsha Pawar
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