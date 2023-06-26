Wives Of Indian Cricketers | In Pics

26 Jun, 2023

Debayan Bhattacharyya

Virat Kohli's wife: Anushka Sharma

MS Dhoni's wife: Sakshi Singh Dhoni

Rohit Sharma's wife: Ritika Sajdeh

Sachin Tendulkar's wife: Anjali Tendulkar

Sourav Ganguly's wife: Dona Ganguly

Deepak Chahar's wife: Jaya Bharadwaj

Dinesh Karthik's wife: Deepika Pallikal

Zaheer Khan's wife: Sagarika Ghatge

Yuzvendra Chahal's wife: Dhanashree Verma

Yuvraj Singh's wife: Hazel Keech

Hardik Pandya's Wife: Natasa Stankovic

Ravindra Jadeja's wife: Rivaba Jadeja

Harbhajan Singh's wife: Geeta Basra

Ruturaj Gaikwad's wife: Utkarsha Pawar

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