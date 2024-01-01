Apple iPhone 16 Pro : A18 Bionic chip for unmatched performance, improved under-display camera, refined design, and iOS 17 magic.
Samsung Galaxy S24 Ultra: Dominate with 200MP camera, Snapdragon 8 Gen 2 power, S Pen finesse, and long-lasting battery.
OnePlus 12 Pro: 120W charging blitz, gorgeous AMOLED display, 50MP Hasselblad triple camera, and OxygenOS 14 smoothness.
Xiaomi 13 Ultra: Snapdragon 8 Gen 2 Plus muscle, liquid lens camera innovation, premium build, and 120W charging for all-day power.
Vivo X90 Pro Plus: Flagship MediaTek Dimensity 9200, 120Hz AMOLED display, gimbal-stabilized camera for cinematic videography.
OPPO Find X6 Pro: Futuristic under-display selfie, blazing-fast 150W charging, sleek design, and ColorOS 13.
Realme GT3 Pro: Gaming beast with Snapdragon 8 Gen 2 Max, 144Hz display, shoulder triggers, and powerful cooling system.
Poco X5 Pro: Mid-range king with Snapdragon 870 Plus, 108MP camera, 120Hz display, and incredible value for money.
Black Shark 6 Pro: Gaming phone with Snapdragon 8 Gen 2 Max, magnetic levitation triggers, and dual cooling fans.
Nothing Phone (2): Unique transparent design with improved camera system, Snapdragon 8 Gen 2, and Nothing OS 14.
