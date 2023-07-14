National Aeronautics and Space Administration (NASA) - USA
13 Jul, 2023
Gazi Abbas Shahid
Indian Space Research Organisation (ISRO) - India
Russian Federal Space Agency (RFSA) - Russia
China National Space Administration (CNSA) - China
European Space Agency (ESA) - European Union
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) - Japan
National Centre for Space Studies (CNES) - France
UK Space Agency (UKSA) - United Kingdom
German Aerospace Center (DLR) - Germany
Italian Space Agency (ASI) - Italy
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