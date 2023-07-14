National Aeronautics and Space Administration (NASA) - USA

13 Jul, 2023

Gazi Abbas Shahid

Indian Space Research Organisation (ISRO) - India

Russian Federal Space Agency (RFSA) - Russia

China National Space Administration (CNSA) - China

European Space Agency (ESA) - European Union

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) - Japan

National Centre for Space Studies (CNES) - France

UK Space Agency (UKSA) - United Kingdom

German Aerospace Center (DLR) - Germany

Italian Space Agency (ASI) - Italy

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