As we inch closer towards the 'Pran Pratishtha' ceremony at the grand Ram Mandir in Ayodhya. Check out our curated list of must-visit Ram Temples dedicated to Lord Ram across the country.
18 Jan, 2024
Gazi Abbas Shahid
Rameswaram Temple, Tamil-Nadu
Ram Raja Temple, Orchha, Madhya Pradesh
Shri Ram Tirth Temple, Amritsar, Punjab
Sita Ramachandraswamy Temple, Telangana
Triprayar Sri Rama Temple, Kerala
Kondanda Ramaswami Temple, Chikmagalur, Karnataka
Kodandarama Temple, Andhra Pradesh
Kanak Bhavan Temple, Ayodhya
Kalaram Mandir, Nashik, Maharashtra
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