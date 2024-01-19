As we inch closer towards the 'Pran Pratishtha' ceremony at the grand Ram Mandir in Ayodhya. Check out our curated list of must-visit Ram Temples dedicated to Lord Ram across the country.

18 Jan, 2024

Gazi Abbas Shahid

Rameswaram Temple, Tamil-Nadu

Ram Raja Temple, Orchha, Madhya Pradesh

Shri Ram Tirth Temple, Amritsar, Punjab

Sita Ramachandraswamy Temple, Telangana

Triprayar Sri Rama Temple, Kerala

Raghunath Temple, Jammu

Kondanda Ramaswami Temple, Chikmagalur, Karnataka

Kodandarama Temple, Andhra Pradesh

Kanak Bhavan Temple, Ayodhya

Kalaram Mandir, Nashik, Maharashtra

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